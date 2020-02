Der VSV gewann das Spitzenduell der Qualifikationsrunde bei den Black Wings Linz mit 4:1 und steht damit knapp vor dem Einzug in das Play-off.

Brandon Maxwell parierte gegen Linz 42 Torschüsse © (c) GEPA pictures/ Manfred Binder

Im Spitzenduell der Qualifikationsrunde agierten sowohl die Black Wings Linz als auch der VSV mit offenem Visier. Besonders im ersten Drittel standen die beiden Goalies Jeff Glass und Brandon Maxwell immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Bereits in der dritten Spielminute hatte Chris Collins mit einem Solo die große Chance auf die Villacher Führung, scheiterte aber ebenso am Linzer Schlussmann wie Martin Ulmer in der 15. Minute. Auf der anderen Seite entschärfte Maxwell einen Alleingang von Hunter Fejes (12.) mit einem "Big Save".

Nach der Pause riss allerings der Faden im Spiel der Adler, Linz wurde stärker und übernahm das Kommando. In der 23. Minute brach Marco Brucker die Torsperre der Gäste und sorgte für die 1:0-Führung der Stahlstädter. Die Mannschaft von Rob Daum kam mit Fortdauer des Drittels aber wieder besser in die Partie. Nach einem perfekten Pass von Adis Alagic konnte Martin Ulmer in der 31. Minute den nicht unverdienten Ausgleich erzielen.

Linz - VSV 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)



Tore: Brucker (23.) bzw. Ulmer (32.), Brunner (50.), Cundari (59. PP/EN, 60. EN)



VSV-Aufstellung: Maxwell (Schmidt);

Fraser-Pöyhönen, Schmidt-Cundari, Wolf-Schlacher, Bacher; Pollastrone-Bjorkstrand-Reid, Karlsson-Collins-Ulmer, Brunner-Lahti-Lahoda, Alagic-Maxa-Lanzinger;



Strafminuten: 6 bzw. 6

Schüsse aufs Tor: 43 bzw. 35

Keine Sorgen Arena, 4865

Referees: Piragic & Trilar

Auch im Schlussabschnitt agierten beide Mannschaften sehr offensiv, druckvoller waren aber die Heimischen, die den VSV immer wieder in der eigenen Zone einschnürten. Ausgerechnet in einer dieser Drangphasen der Black Wings schlugen die Adler aber eiskalt zu. Nico Brunner gelang elf Minuten vor dem Ende mit einem verdeckten Schuss die erstmalige Führung der Villacher.