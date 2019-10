Facebook

© GEPA pictures

Siegen oder fliegen – die Graz 99ers stehen in den zwei verbleibenden Spielen der Gruppenphase in der Champions Hockey League unter Zugzwang. Wenn sie die Tür offen halten wollen, müssen sie die zwei kommenden Spiele gegen Mountfield HK gewinnen. Doch brauchen sie auch Schützenhilfe: Aus den Parallelpartien darf Cardiff keinen oder Frölunda maximal einen Punkt holen. Bei Punktgleichheit entscheidet am Ende nämlich das direkte Duell – da hätte Graz gegen beide das schlechtere Blatt in der Hand.