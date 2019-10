Nach den rassistischen Beleidigungen gegenüber Dornbirn-Spieler Jordan Subban wollen die 99ers ein lebenslanges Hallenverbot verhängen. Und das ist auch gut, richtig und wichtig so!

Ziel rassistischer Beleidigungen: Jordan Subban © GEPA pictures

Im Normalfall gelten die Tribünen der Fußballstadien dieser Welt als Sammelbecken der gesellschaftlichen Schichten. Und als solches findet man durchaus auch Idioten dort, die den Fußball mit ihrer privaten Bühne verwechseln und Rassismus, Faschismus oder anderer -ismen in den Sport bringen, die dort keiner haben will. Deswegen wird der Fußball von anderen Sportarten und deren Fans oft verdammt. Auch Eishockey-Fans sind in ihrer Definition stolz darauf, keine "Fußball-Proleten" zu sein und ohne rassistische, sexistische oder Gewalt-Skandale zu sein. Die sind den Fans des runden Leders vorbehalten, sagt man.