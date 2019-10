Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kevin Moderer © GEPA pictures

Das Halbfinale war die Krönung der vergangenen 99ers-Saison, der emotionale Höhepunkt – und das Ende. In vier Spielen mussten sich die Grazer dem späteren Meister geschlagen geben. Heute kommt es in der Stadthalle Klagenfurt zum ersten Wiedersehen auf dem Eis – nach 183 Tagen. „Es sitzt noch tief“, sagt Kevin Moderer, „die Spiele waren enger, als es das 0:4 in der Serie aussehen lässt. Aber das ist Vergangenheit.“