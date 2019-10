Dornbirn-Profi Subban in Graz rassistisch beleidigt

Jordan Subban vom EC Dornbirn ist im Erste-Bank-Eishockey-Ligaspiel bei den Graz 99ers rassistisch beleidigt worden. Ein Teil der Heim-Fans hätte am Freitag Affenlaute nachgeahmt, berichtete zuerst die "Kleine Zeitung". Die Grazer bestätigten und distanzierten sich am Tag nach dem 3:1 von den Vorkommnissen. Die Liga kündigte an, den Vorfall zu untersuchen und mit allen Beteiligten zu sprechen.