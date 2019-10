Facebook

© GEPA pictures

Was war denn hier los? Eigentlich sollte Cristopher Nihlstorp im Tor der Grazer stehen, doch auf dem Spielplan gegen Dornbirn standen Thomas Höneckl und Felix Nußbacher. War der Nummer eins etwa kurz vor dem Spiel etwas zugestoßen? "Nein", sagt Pressemann Benjamin Grundauer, "er ist aus familiären Gründen nicht dabei. Mehr Information gibt es nicht." Auch Manager Bernd Vollmann schwieg eisern, am Sonntag bei der ersten Schlacht in Klagenfurt gegen Meister soll er aber wieder dabei sein. Gegen den KAC wird Trainer Doug Mason auch jeden Mann brauchen. So durfte sich Thomas Höneckl auf einen vollen Einsatz freuen und der Schwarzacher hat sich in der Vergangenheit immer wieder als starker Ersatzmann präsentiert.