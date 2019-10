Facebook

KAC-Verteidiger Adam Comrie war für Graz quasi der Sargnagel im Play-off. Er erzielte in der Halbfinalserie drei Treffer, feuerte insgesamt 18 Mal aufs Tor der Grazer © GEPA pictures

Der Mensch tickt in gewisser Hinsicht einfach. Wenn es ungemütlich wird, sehnt man sich nach wohligeren Momente. Also bevor die Melancholie zuschlägt. Beim KAC läuft es zurzeit nicht ganz so rund wie im Play-off 2019 (oder in der Vorbereitung, oder in der Champions Hockey League). Vielleicht braucht es da einen Gegner, der eine Art Rezeptor für schöne Empfindungen ist und Erinnerungen an die Tugenden von damals weckt. Die Graz 99ers wurden in der Halbfinal-Serie mit 4:0 abgefertigt. Egal, was die Steirer versuchten – der KAC hatte eine perfekte Antwort. Vielleicht auch dieses Mal.