Es war ein historischer Moment, als das vierte Spiel in der Final-Serie der ICE Hockey League zu Ende war. Graz war nach dem 6:2 über Pustertal Meister. Auch wenn dieser Titel nur mit einem starken Kollektiv möglich war, wuchs ein Spieler über sich hinaus, als er am dringendsten gebraucht wurde. Nicolas Wieser zerbrach nicht unter der Verantwortung und dem Druck, die plötzlich auf ihm lasteten. Im Gegenteil. Er zeigte, dass sich in dieser Mannschaft jeder auf jeden verlassen kann und das machte die 99ers in dieser Saison auch aus. „Wir verstehen uns alle richtig gut. Die Chemie stimmt einfach.“

Er hatte es in Graz nicht immer nur leicht. Mit einem Meistertitel dekoriert wechselte er von Salzburg vor der Saison 2022/23 an die Mur. Immer wieder musste er zurückstecken. So auch in seiner zweiten Saison, ehe Einser-Keeper Lars Volden angesichts der sportlichen Schieflage vorzeitig verkauft wurde. Wieser sprang in die Bresche. „In dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt. Ich habe es nicht einmal bereut, dass ich nach Graz gekommen bin.“ Wenn er gebraucht wurde, stellte der 28-Jährige seinen Mann, war ein verlässlicher „Backup-Goalie“.

Auch in dieser Saison musste er hinter dem glänzenden Maxime Lagacé mit dieser Rolle vorliebnehmen. Er war nur in 15 Partien des Grunddurchgangs auf dem Eis. „Da muss man als Spieler sich selbst einfach zurücknehmen und das große Ganze, das Wohl des Teams sehen. Es ist eben so im Sport, dass man nicht immer spielen kann oder auch auf der Tribüne sitzen muss.“ Seine Sinne waren dennoch immer geschärft. Und so kam es auch in der dritten Partie des Halbfinales gegen Fehervar, als Lagacé in der 50. Minute vom Eis humpelte. Wieser sprang ein und brillierte ab da. „Man kommt dann in einen Spielfluss und bekommt immer mehr Selbstvertrauen. Du weißt, dass die Leute sich vor dir in jeden Schuss reinhauen und dann willst du auch noch mehr geben.“ Wieser wuchs über sich hinaus und zeigte in den folgenden Partien immer wieder ganz große Paraden.

Er ließ sich die Anspannung nicht anmerken, spielte mit einer Leichtigkeit und zog den Wölfen aus Pustertal im Finale in den vier Partien die Nerven. „Man vertraut einfach darauf, was man kann, und versucht, auf das Eis rauszugehen und das Beste daraus zu machen.“ Diese Gabe, in sich selbst Vertrauen zu haben, hatte er zwar schon immer in sich, aber „ich habe in den ersten Jahren auch gelernt, damit umzugehen“. In dieser Phase der Saison waren seine zwei Keeper-Kameraden Maxime Lagacé und Patrick Grascher für ihn der Rückhalt, den er so oft in seiner Karriere schon war. „Wir sind einfach eine ‚Goalie-Union‘, wie wir uns nennen. Eine super Truppe, die sich versteht.“ Und wenn es nach den Spielen und Trainings nach Hause ging, war da noch seine Familie: „Die Familie ist das Wichtigste, ohne sie wäre das alles einfach nicht möglich.“ Sein Sohn Noah sagt zwar schon Papa, wenn er das Logo der 99ers sieht, aber noch ist er zu jung, um sich an die Taten seines Papas später einmal zu erinnern und so bleibt er motiviert, noch lange zu spielen: „Früher kann ich einfach nicht aufhören.“