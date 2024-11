„Müssen wir uns in Europa vor Trump fürchten, Herr Gady?“

Interview. Verteidigungsexperte und Politikberater Franz-Stefan Gady über Trump, Harris und Biden, die „America First“-Politik der USA, mangelnde Verteidigungsstrukturen in Europa und über das, was Europa nach der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten erwarten kann und muss.