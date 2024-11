It’s the economy, stupid!“ – mit diesem Leitmotiv für seinen Wahlkampf eroberte Bill Clinton 1992 das Weiße Haus. Seitdem ist der Satz fast schon zu einem Klischee für Politiker jeglicher Colour geworden. Die Lage der Wirtschaft, so heißt es, entscheidet über Wahlausgänge, kann Kandidaten in höchste Ämter spülen oder aussichtsreiche Karrieren jäh beenden.