Arnold Schwarzenegger zählt wohl zu den prominentesten Mitgliedern der Republikanischen Partei und nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund. Auch wenn er sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch gegenüber dem republikanischen Kandidaten Donald Trump geäußert hat, sorgt die Deutlichkeit eines heute von ihm veröffentlichten Statements für Furore. Die „Steirische Eiche“ will bei den US-Präsidentschaftswahlen am kommenden Dienstag nicht dem Kandidaten der Republikaner – Trump –, sondern dessen demokratischer Kontrahentin Kamala Harris und ihrem Vize-Kandidaten Tim Walz die Stimme geben.

Er gebe normalerweise keine Wahlempfehlungen ab, begann Schwarzenegger sein Statement. Er scheue sich nicht davor, seine Ansichten zu vertreten, doch er „hasse Politik und vertraue den wenigsten Politikern.“

Schwarzenegger könne derzeit weder Republikaner noch Demokraten leiden. Seine Partei habe „die Schönheit des freien Marktes vergessen, das Defizit in die Höhe getrieben und Wahlergebnisse abgelehnt“, sagte der frühere Gouverneur von Kalifornien. Den Demokraten warf er Versagen im Umgang mit Kriminalität vor.

Doch er könne das alles nicht ausblenden. „Für jemanden wie mich, der mit Menschen auf der ganzen Welt spricht und weiß, dass Amerika die strahlende Stadt auf dem Hügel ist, ist es so unpatriotisch, Amerika als Mülleimer für die Welt zu bezeichnen, dass es mich wütend macht.“

Schwarzenegger – bekanntlich selbst ein Einwanderer – bezog sich dabei auf eine Aussage Trumps in Pennsylvania, wonach die USA aufgrund der Einwanderung zu einem „Mülleimer“ geworden seien bzw. die erneute Behauptung, dass die Demokraten die Wahlen am 5. November durch Betrug gewinnen könnten.

„Arnie“ weiter: „Und ich werde immer eher Amerikaner als Republikaner sein. Deshalb stimme ich diese Woche für Kamala Harris und Tim Walz.“