„Friends“-Star Jennifer Aniston (55) hat vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November von der frühen Stimmabgabe Gebrauch gemacht und der demokratischen Kandidatin Kamala Harris und ihrem Vizekandidaten Tim Walz ihre Stimme gegeben. Sie habe heute „sehr stolz“ für die beiden gestimmt, schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Dazu postete sie ein Selfie, auf dem sie einen runden „I Voted“-Sticker auf ihrem T-Shirt trägt.

„Ära der Angst, Chaos und Angriffe auf die Demokratie“ beenden

Sie habe nicht nur für Zugang zur Gesundheitsversorgung, für reproduktive Freiheit, für gleiche Rechte, für sichere Schulen und für eine gerechte Wirtschaft gestimmt, sondern auch für Vernunft und menschlichen Anstand, betonte die Schauspielerin. Aniston ruft in ihrem Post dazu auf, „diese Ära der Angst, Chaos und die Angriffe auf unsere Demokratie“ zu beenden und jemanden zu wählen, der vereinen statt spalten möchte. Außerdem teilte sie einen Beitrag von Michelle Obama in mehreren Instagram-Stories. Es geht darin um Frauengesundheit, Reproduktionsmedizin und das in den USA hoch umstrittene Thema Abtreibung.

Schon im Juli hatte Aniston Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance für dessen abwertende Kommentare über kinderlose Frauen scharf kritisiert. Aniston war zweimal verheiratet und hat keine Kinder.