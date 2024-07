Seitdem US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Sonntag bekannt gab, Präsidentin werden zu wollen, stellten sich zahlreiche demokratische Politiker hinter sie. Ihr Bekenntnis sorgte allein am Sonntag für 50 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden für die Demokraten.

Abseits der politischen Bühne nutzen auch immer wieder prominente Persönlichkeiten ihre Reichweite, um Kandidaten für das Weiße Haus zu unterstützen.

Schauspieler George Clooney zum Beispiel hat Präsident Joe Biden in der „New York Times“ dazu aufgerufen, nicht noch einmal zu kandidieren. Gegenüber CNN gab er am Dienstag bekannt, dass er Biden dankbar für seinen Rückzug ist und jetzt Kamala Harris unterstützt: „Wir sind alle motiviert, alles zu tun um Vizepräsidentin Harris bei ihrer historischen Aufgabe zu unterstützen“.

Stars für Harris

Hollywood-Ikone Barbra Streisand hat sich hingegen gestern hinter Harris gestellt. Auf X schrieb Streisand: „Ich liebe Joe Biden und all die wundervollen Dinge, die er für unser Land getan hat. Trump ist ein notorischer Lügner. Er will Frauen ihre Rechte wegnehmen und unsere großartige Demokratie zerstören. Kamala Harris wird Joe Bidens Arbeit fortsetzen und eine großartige Präsidentin sein.“

Schauspielerin Viola Davis (bekannt aus „How to get away with Murder“ oder „Suicide Squad“) meldete sich dazu auf Instagram zu Wort: Sie repostete den Beitrag von Kamala Harris und schrieb „I‘m with her“ („Ich stehe hinter ihr“).

Unterstützung bekommt Harris auch aus einer weit, weit entfernten Galaxis: „Star Wars“-Legende Mark Hamill (er spielte Luke Skywalker) macht sich für die Vizepräsidentin stark. Er postete ein gemeinsames Foto mit ihr auf X und schrieb dazu: „Wählt die Kandidatin, die Joe Bidens Vermächtnis ehren und fortführen wird“.

Auch Horrorfilmstar Jamie Lee Curtis („Halloween“) vertraut Harris. „Sie ist eine prononcierte Kämpferin für Frauenrechte und Farbige und ihre Botschaft ist eine für Hoffnung und Einheit für Amerika in Zeiten großer Spaltung“, schrieb sie auf X.

Die Pop-Sängerinnen Ariana Grande und Demi Lovato brachten ihre Unterstützung für Harris auf Instagram zum Ausdruck. Genauso wie Katy Perry, die dafür eine Textzeile ihrer neuen Single „Woman’s World“ einsetzte: „Es ist eine Frauenwelt und du kannst froh sein, darin zu leben.“

Promis für Trump

Doch nicht alle Stars unterstützen progressive Kandidatinnen und Kandidaten. Vereinzelt gibt es auch prominente Trump-Unterstützer. Zu ihnen gesellte sich zuletzt X-Inhaber und Tesla-Chef Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt. Er will sogar 45 Millionen Dollar an Trumps Kampagne spenden.

Elon Musk | Der Multimilliardär fällt schon lange mit rechten politischen Botschaften auf. Jetzt unterstützt er offen Donald Trump © AP / Susan Walsh

Schon länger zum Trump-Lager gehört der Countrysänger Kid Rock. Er trat zuletzt sogar beim republikanischen Parteitag in Milwaukee auf. Auch Wrestler Hulk Hogan machte auf der gleichen Bühne Stimmung für den Ex-Präsidenten.

Kid Rock | Der 53-jährige Countrymusiker bei seinem Auftritt auf dem republikanischen Parteitag in Milwaukee © AFP / Jim Watson

Ein bekannter Schauspieler, der sich schon lange hinter die Republikaner stellt, ist Jon Voight („Mission Impossible“, „Heat“, „Pearl Harbour“). Er äußert sich auf X regelmäßig zu politischen Themen, zum Beispiel nach dem Attentat auf Trump. „Präsident Trump wird nicht aufgeben“, sagte er in einem Video dazu.

Taylor Swift für Harris?

Von anderen prominenten Persönlichkeiten werden noch Bekenntnisse erwartet. Zum Beispiel von Beyoncé, deren Mutter Tina Knowles sich bereits öffentlich für Harris aussprach. Zudem wird immer wieder darüber spekuliert, ob sich Pop-Superstar Taylor Swift bald öffentlich für die Demokraten aussprechen könnte.