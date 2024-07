Die großen Wahlkampfspender wollen offenbar keine Zeit verlieren. Unmittelbar nachdem US-Präsident Joe Biden seinen Rücktritt als Kandidat für eine zweite Amtsperiode bekannt gegeben hatte, gingen finanzielle Zuwendungen in Millionenhöhe bei den demokratischen Spendenbüros ein. Bereits am Sonntag sollen laut US-Medienberichten 50 Millionen Dollar gespendet worden sein.

Neue Dynamik

Das verdeutlicht die große Unsicherheit, die unter den demokratischen Großspendern aufgrund Bidens schlechter Performance herrschte. Viele haben dem 81-jährigen Amtsinhaber nicht zugetraut, im Herbst gegen Donald Trump zu gewinnen. Und in einen aussichtslosen Kandidaten investiert niemand gerne.

Einer der wichtigsten Financiers der Demokraten ist Reed Hastings, Mitgründer der Streaming-Plattform Netflix. Er forderte nach dem TV-Debakel bei der Debatte gegen Trump: „Biden muss zur Seite treten, um einem dynamischen demokratischen Anführer Platz zu machen. Um Donald Trump zu schlagen und unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zu erhalten.“ Er sprach zahlreichen Spendern aus der Seele, die sich aber noch bedeckt hielten. Einen offenen Konflikt mit dem Partei-Establishment, das zu Beginn noch hinter Biden stand, wollte man vermeiden.

Harris startete Kampagne

Kurz nach Bidens Rückzugsankündigung am Sonntag starteten schon die ersten, wohl im Vorfeld vorbereiteten, Werbeeinschaltungen in sozialen Medien. Auf Facebook und Instagram wurden noch am selben Tag zahlreiche Beiträge über Kamala Harris lanciert. Ihre Kandidatur ist allerdings noch nicht fix. Diese Entscheidung fällt am demokratischen Parteitag am 19. August in Chicago.