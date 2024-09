Bereits vier Mal war die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez verheiratet. Aktuell trennt sie sich gerade von Ben Affleck. Wohl aus diesem Anlass sprach Lopez‘ erster Ehemann, Ojani Noa, nun in einem Interview mit der Daily Mail über die Herausforderungen ihrer elfmonatigen Ehe. „Es war so großartig, aber auch so traurig, weil wir beide irgendwie wussten, dass es das Ende des Weges war“, so Noa. Die beiden heirateten 1997, bevor Lopez als globale Ikone bekannt wurde. Doch der Ruhm stellte sich schnell zwischen das Liebespaar.

„Unerwünschter Passagier“

„Ich war der Erste, der Pionier. Ich war an ihrer Seite, als sie noch unsicher war und mit Ängsten zu kämpfen hatte“, erklärte Noa und fügte hinzu, dass er sich während ihrer gemeinsamen Zeit oft vernachlässigt fühlte. „Als sie das bekam, was sie wollte, wurde ich nicht mehr gebraucht“, reflektierte er über den Moment, als ihre Beziehung zu bröckeln begann, „plötzlich fühlte ich mich wie ein unerwünschter Passagier in ihrem Leben.“

Noa war 15, als er illegal von Kuba mit seiner Freundin auf einem Schlauchboot in die USA kam. In Miami arbeitete er als Autowäscher, später als Tellerwäscher im Restaurant der Sängerin Gloria Estefan. Er war Kellner und 22, als Jennifer Lopez, damals 27, das Restaurant betrat. Dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits ein Starlet auf dem Sprung nach oben war, wusste er nicht. Jedoch: „Sie war die schönste Frau, die ich jemals gesehen hatte.“ Und sie kam wieder. „Es war, als hätten wir uns immer gekannt“, sagt Noa über die ersten Treffen. Ein Jahr später heirateten sie. Ihr Leben war schlicht, als Abendessen gab es Reis und Bohnen, sie trugen Jogginghosen. Doch die heile Welt bröckelte schnell.

JLo stand kurz vor ihrem Durchbruch, der Druck war groß, sie hatte Panikattacken und weinte viel. Die Beziehung, so Noa, sei eine Achterbahnfahrt gewesen. Nach dem Durchbruch mit dem Film „Selena“ ging es rapide bergab. Mit dem Ruhm soll sich die Sängerin und Schauspielerin verändert haben, suchte das Scheinwerferlicht, ein Privatleben gab es nicht mehr. Er habe die roten Teppiche gehasst, das Paar stritt viel. Nach elf Monaten scheiterte die Ehe.

„War am Boden zerstört“

Noa, der inzwischen als Personal Trainer arbeitet, schilderte auch, wie sehr er an die Ehe glaubte und wie schmerzhaft die Scheidung für ihn war. „Ich war ein wirklich guter Ehemann, weil ich an die Ehe glaube“, sagte er. „Als wir uns scheiden ließen, war ich am Boden zerstört.“ Trotz seiner Anstrengungen war es die fehlende Zeit miteinander, die ihrer Beziehung letztlich schadete. „Wir hatten nie genug Zeit für uns, obwohl ich viel investierte,“ sagte er. Groll hege er heute keinen gegen sie - ein Comeback der Ehe, sagt er lachend, könne er sich allerdings auch nicht vorstellen.

Derzeit lässt sich Lopez nach zwei Jahren Ehe gerade von Ehemann Nr. vier, Ben Affleck, scheiden. Die beiden waren dennoch kürzlich gemeinsam mit ihren Kindern in Beverly Hills, LA unterwegs - große Harmonie herrschte zwischen dem zukünftigen Ex-Ehepaar allerdings offensichtlich nicht. Laut People-Magazin ist es das erste Mal, dass sich die beiden Stars wieder öffentlich mit den Kindern zeigten, seit Lopez Ende August die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht hatte.