Wie Mitte der Woche bekannt wurde, ist die Ehe von Sängerin Jennifer Lopez (55) und Schauspieler Ben Affleck (52) Geschichte. Die Hollywoodstars lassen sich nach nur zwei Jahren Ehe scheiden, in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte, die beiden hätten sich getrennt.

Gerüchte häuften sich in den vergangenen Monaten

Indizien gab es viele: Es gab keine gemeinsamen Auftritte mehr in der Öffentlichkeit, sie machten getrennt Urlaub oder feierten ohne den jeweiligen Partner Geburtstag. Wie „TMZ“ berichtete, wurde in den offiziellen Gerichtsakten der 26. April als Datum der Trennung angegeben.

Vor genau zwei Jahren, am 20. August 2022, hatte das Paar auf einem Anwesen im US-Bundesstaat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten. Im Juli zuvor machten sie die Ehe bereits in der Kasino-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada amtlich. Dort gaben sie sich in einer kleinen Hochzeitskapelle offiziell das Jawort.

Vor über 20 Jahren waren sie schon einmal ein Paar, doch auch damals hielt die Beziehung nicht lange. 18 Monate dauerte die „Bennifer“-Romanze bis zur Auflösung ihrer ersten Verlobung im Jänner 2004. Lopez war vor ihrer Eheschließung mit Affleck bereits dreimal verheiratet, aus ihrer Ehe mit Sänger Marc Anthony hat sie Zwillinge. Affleck war von 2005 bis 2018 mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, sie haben drei Kinder.

Erste Probleme in den Flitterwochen

Doch was ist passiert? Wie eine Quelle gegenüber „Page Six“ bestätigt, soll es bereits in ihren Flitterwochen zu ersten Problemen gekommen sein. Das Paar gastierte nach der Trauung luxuriös am Comer See in Italien. Auf diversen Paparazzi-Bildern lächelten sie zwar immer wieder in die Kamera, doch hinter den Kulissen soll es bereits zu Konflikten gekommen sein. „Er war unglücklich darüber, dass Paparazzi sie verfolgten. Sie ist ein internationaler Superstar. Er tat so, als wäre es eine Überraschung, dass sie verfolgt wurden“.

Das Paar hätte in dieser Zeit kaum miteinander gesprochen, Affleck hätte versucht sich zu ändern und „ein anderer Mensch“ zu werden. Dieses Vorhaben sei aber nicht allzu lange geglückt. Zudem fügt die Quelle hinzu, dass der Schauspieler gerade versuchte clean zu werden, als er wieder mit Lopez zusammenkam.

Affleck hatte in der Vergangenheit Probleme mit Alkohol und Drogen. Letztendlich gestand er sich seine Alkoholsucht ein und begab sich in Therapie. Der langwierige Prozess hätte ihn verändert: „Er war in einem verletzlichen Zustand“. Aufgrund dessen sei er erst viel später „zur Besinnung“ gekommen und hätte sich „mit der Normalität arrangiert“. Am Ende war der zweite Anlauf ihrer Liebe wohl für beide nicht das, was sie sich erhofft hatten.