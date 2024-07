Mehreren Berichten zufolge soll es in der Ehe von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) bereits seit mehreren Monaten heftig kriseln. Gemeinsame Auftritte gab es seit dem vergangenen Jahr keine mehr, beide urlaubten in den letzten Monaten getrennt. Zudem soll der Schauspieler aus dem gemeinsamen Liebesnest, das sich das Paar erst 2023 für rund 60 Millionen Dollar zugelegt hat, ausgezogen sein. Mittlerweile steht das Mega-Anwesen auch zum Verkauf, wie US-Portale berichten.

Neues Luxusdomizil für Affleck

Lopez würde weiter in dem Luxusdomizil im Nobelort in Beverly Hills residieren, in den letzten Wochen war die Sängerin aber in den Hamptons, wo sie auch ihren 55. Geburtstag feierte - ohne ihren Ehemann.

Affleck soll inzwischen ein Mietshaus in Brentwood bezogen haben. Doch der 51-Jährige soll bereits eine neue Bleibe in Aussicht haben. Wie „Us Weekly“ unter Berufung auf einen Insider berichtet, habe der Dreifach-Vater kürzlich eine neue Immobilie, ohne Ehefrau Jennifer Lopez, erworben.

Das neue Anwesen im Wohnviertel Pacific Palisades soll rund 20 Millionen Dollar gekostet haben. Die 580 Quadratmeter große Luxusresidenz verfügt über fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer sowie ein Gästehaus. Dort dürfte genug Platz für Afflecks Kinder Violet, Fin und Samuel sein, die er gemeinsam mit Ex-Frau Jennifer Garner hat.