Sie galten jahrelang als das Traumpaar in Hollywood und auch nach ihrer Scheidung im Jahr 2015 pflegen Jennifer Garner (51) und Ben Affleck (52) ein gutes Verhältnis miteinander. Während eines Gedenkgottesdienstes zu Ehren von William Garner, dem kürzlich verstorbenen Vater der Schauspielerin, kommt es zu einer Überraschung: Sprössling Seraphina Rose Affleck (15) stellt sich erstmals mit neuem Namen vor.

„Hallo, mein Name ist Fin Affleck“

Auf den Bildern, die der „Daily Mail“ vorliegen, steht der Teenager in einem schicken schwarzen Anzug und mit bunter Kurzhaarfrisur vor den anwesenden Familienmitgliedern in der „Christ Church Methodis“ in Charleston. Während der Trauerfeier stellt sich Fin laut „Daily Mail“ an das Rednerpult und begrüßt die Trauergäste mit: „Hallo, mein Name ist Fin Affleck.“ Der Hollywood-Spross outet sich als non-binär, oder auch nicht-binär, und wagt damit einen mutigen und wichtigen Schritt.

Garner trauert um ihren Vater William

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin Jennifer Garner die traurige Nachricht, dass ihr geliebter Vater William am Ostersamstag im Alter von 85 verstorben ist.

Große Patchwork-Familie

Auf die Unterstützung der Familie kann sich Fin sicherlich verlassen. Zusammen haben Garner und Affleck drei Kinder, Fin ist das mittlere. Die Älteste ist die 18-jährige Violet Anne, das Nesthäkchen der 12-jährige Samuel. Hin und wieder sprechen die Eltern auch öffentlich über ihren Nachwuchs. So hatte der „Armageddon“-Darsteller 2021 in einem Interview mit „Good Morning America“ betont, wie stolz ihn seine Kinder machen. „Mein Leben ist einfach so viel besser und ich bin glücklicher, je mehr ich mit meinen Kindern zusammen bin.“

Auch Afflecks zweite Ehefrau Jennifer Lopez (54) legt viel Wert auf ein funktionierendes Familienumfeld und einen harmonischen Umgang innerhalb der Patchworkfamilie. Die Schauspielerin und Sängerin brachte die Zwillinge Emme und Maximilian, die sie mit Ex-Mann Marc Anthony hat, mit in die Ehe. Die mittlerweile 16-jährige Emme identifiziert sich ebenfalls als non-binär und ist mittlerweile eng mit Fin befreundet.