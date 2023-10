Jennifer Garner (51) begeistert seit über zwei Jahrzehnten ihre Fans auf den Kino-Leinwänden dieser Welt. Ihre Karriere ist eine große Erfolgsstory, die ihr 2018 auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame einbrachte.

Doch auch die gebürtige Texanerin musste in dieser Zeit bereits emotionale Täler durchschreiten. Beispielsweise 2015, als sie sich nach zehn Ehejahren von ihrem Mann Ben Affleck getrennt hatte.

Durch eines dieser Täler tanzte sich Garner – und zwar mit der Unterstützung ihrer Schauspieler-Kollegin Reese Whiterspoon (47). „Ich denke daran zurück, als ich einen sehr öffentlichen, sehr harten Moment in meinem Leben durchmachte. Sie war da“, bedankte sich Garner bei ihrer Freundin am Samstag in Los Angeles. Die beiden nahmen an einer Podiumsdiskussion des ersten „Shine On Event“ von Whiterspoons Medienunternehmen „Hello Sunshine“ teil.

Um welche schwierige Phase ihres Lebens es sich genau handelte, führte Garner nicht aus. Sie erklärte aber, wie sie sich wieder aufgerichtet hat: „Das, was ich brauchte, um das durchzustehen, war Dance-Cardio.“

Gebrochener Fuß stoppte Witherspoon nicht

Sie hätten sogar derart intensiv getanzt, dass sich Witherspoon den Fuß brach. „Aber sie hat weitergemacht“, staunte Garner nicht schlecht. „Es war wie, okay, wir haben im Urlaub um sieben trainiert, wir werden um zwei wieder trainieren. Sie sagte: ‚Ich werde da sein. Ich werde da sein.‘“

Doch nicht nur ihre gemeinsamen Tanz-Einheiten schätzt Garner an ihrer Kollegin, sondern auch ihre Fürsorglichkeit als Mutter. „Sie wird dich auch ansehen und sagen: ‚Okay, du musst eine Vorschule finden. Das Kind ist zweieinhalb Jahre alt und muss nächsten Monat anfangen. Du musst dich wirklich darum kümmern.“ Garner hat übrigens wie Witherspoon drei Kinder.

Obwohl die beiden Schauspielerinnen der gleichen Generation angehören, kreuzten sich ihre Filmpfade noch nicht so oft. Im neuesten Projekt von Garner, der Apple TV+ Miniserie „Beschütze sie“, ist Witherspoon jedoch eine der ausführenden Produzentinnen. Garner alias Hannah Hall versucht darin gemeinsam mit ihrer Stieftochter das mysteriöse Verschwinden ihres Ehemanns aufzukären.