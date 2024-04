Über ihren Instagram-Account teilte Schauspielerin Jennifer Garner heute die traurige Nachricht mit, dass ihr geliebter Vater William Garner am Ostersamstag im Alter von 85 verstorben ist. „Mein Vater ist Samstagnachmittag friedlich eingeschlafen. Wir waren bei ihm und sangen Amazing Grace, als er uns verließ (...) Obwohl der Tod eines 85-jährigen Mannes, der ein gesundes, wunderbares Leben geführt hat, keine Tragödie gibt, weiß ich, dass Trauer unvermeidlich ist und an unerwarteten Ecken wartet“, schreibt die Schauspielerin, und weiter: „Wir sind dankbar für Papas sanftes Verhalten und stille Kraft. Dafür, wie er mit einem schelmischen Lächeln geärgert hat, und für die Art und Weise, wie er die Rolle aller in einem immer geduldigen Mädchenvater erfunden hat. Wir sind dankbar für seine Arbeitsmoral, seine Führung und seinen Glauben.“

Die 51-Jährige postet Fotos aus verschiedenen Lebensabschnitten. Garner selbst ist dreifache Mutter. Mit Ex-Ehemann Ben Affleck bekam sie die Töchter Violet (18), Seraphina (15) und Sohn Samuel (12). Sie bedankt sich auch bei allen Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern, die ihren Vater zuletzt betreuten: „Durch Ihre Pflege und Behandlungen wurde Dads Leben verlängert und er konnte noch einmal zu seinen Lieblingsplätzen reisen. Umgeben von seinen Töchtern und Enkelkindern, beim Anfeuern seiner geliebten Aggies (das College-Footballteam der Texas A&M Universität), als Kapitän auf seinem Boot und – am meisten - noch Extrazeit mit seiner geliebten Frau, unserer Mama, zu haben.“