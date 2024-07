Sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Jennifer Lopez hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen als Sängerin, Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin gemacht. Die US-Amerikanerin mit puertorikanischen Wurzeln, die in New Yorks berüchtigtstem Viertel, der Bronx, aufgewachsen ist, ist mittlerweile millionenschwer. J. Lo hat über 80 Millionen Tonträger verkauft und erlangte mit Hits wie „Let‘s Get Loud“, „Jenny From the Block“ oder „On the Floor“ Kultstatus.

Glamouröse Feier in den Hamptons

Am 24. Juli feierte La Lopez ihren 55. Geburtstag. Doch nicht nur am Mittwoch wurde gefeiert, die 55-Jährige stimmte sich bereits in den vergangenen Tagen auf ihren großen Tag ein. Sie veranstaltete einige Zusammenkünfte und Partys in den Hamptons, einer Region am Ostende der Insel Long Island im Suffolk County des US-Bundesstaats New York. Der Superstar outete sich dabei als „Bridgerton“-Fan, das Historiendrama auf Netflix hat es Lopez offenbar angetan. Denn sie lud zur historischen Themenparty in ihre Villa. Mit dabei waren zahlreich Bekannte, Freunde und Wegbegleiter, nur einer ließ sich nicht blicken: Noch-Ehemann Ben Affleck (51).

Bereits seit längerem soll es zwischen den beiden kriseln, nach der romantischen Wiedervereinigung, die sie 2022 mit einer Blitzhochzeit in Las Vegas sowie einer pompösen zweiten Zeremonie zelebrierten, soll nun alles aus sein. Der Schauspieler soll bereits aus der gemeinsamen Millionenvilla in Los Angeles ausgezogen sein, auch der Ehering wird nicht mehr getragen. Die letzten gemeinsamen Fotos der beiden stammen noch aus dem letzten Jahr. Während die Zweifach-Mama die vergangenen Wochen in Europa verbrachte und aktuell in New York weilt, verbringt Affleck am anderen Ende der USA, in Los Angeles, Zeit mit seinen Kindern und Freunden.

Eine offizielle Bestätigung der beiden steht allerdings noch aus. Auf ihrem Instagram-Account gibt sich die Sängerin gut gelaunt, lächelt alle Krisengerüchte weg.

Die ausgewählte Gästeschar erschienen am Samstag, 20. Juli, standesgemäß in langen Kleidern und schicken Anzügen. Ob Affleck seiner Ehefrau persönlich zum Geburtstag gratulieren wird, ist fraglich. Fest steht jedoch, dass die 55-Jährige auch den heutigen Tag gebührend feiern wird. Sie repostete bereits einige selbstgeschnittene Videos ihrer Fans, die ihre Karriere in Zeitraffer zeigen.