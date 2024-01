Wenn in Paris die Fashion Week stattfindet, dann dürfen auch sie nicht fehlen: Models, Influencer und zahlreiche Stars sind in die französische Modemetropole gepilgert, um bei den Shows von Gucci, Dior und Co. live vor Ort zu sein.

J. Lo mit neuer Frisur und skurriler Brille

In ihren Haute Couture Schauen präsentieren die namhaften Designer ihre Frühjahr-/Sommerkollektionen für 2024 - einflussreiche Promis in der „Front Row“ (Ersten Reihe) sind dabei natürlich Pflicht. Schiaparelli durfte sich etwa über Hollywood-Ikone Jennifer Lopez freuen. Die 54-Jährige begeisterte im schneeweißen Kurzmantel, verziert mit unzähligen Blütenblättern, sowie skurriler Sonnenbrille. Auch neu: die langen Locken sind ab, in Paris zeigte sich die 54-Jährige erstmals mit kinnlangem Bob:

Ein filmreifer Auftritt auch von Zendaya: Die Schauspielerin begeisterte mit coolem Micro-Pony und XL-Schleppe zum schwarzen Haute-Couture-Kleid:

Der französische Designer Louis Gabriel Nouchi durfte Sänger Bill Kaulitz bei seiner Show begrüßen. Der Tokio-Hotel-Star zeigte sich in einem beigen Leder-Einteiler mit Pilotenbrille, mattem Mantel und schwarzen Boots:

Drama Baby! Sängerin Rihanna präsentierte sich bei der Haute Couture Show von Dior ganz in Schwarz, mit übergroßer Schirmmütze als Hingucker.

Hier gibt es weitere Bilder aus Paris: