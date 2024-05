Nicht einmal zwei Jahre nach dem Jawort soll es um die Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck nicht gut bestellt sein. Gleich mehrere US-Klatschblätter berichten von einer Krise. „Die Probleme begannen vor ein paar Monaten, als Jen anfing, ihre Arbeitsverpflichtungen zu erhöhen und sich auf ihre Tournee vorzubereiten“, so eine Quelle gegenüber „US Weekly“. „Die meiste Zeit stehen sie auf zwei völlig unterschiedlichen Seiten“, heißt es weiter.

Das Paar hatte im Frühjahr 2021 sein großes Liebes-Comeback gefeiert – rund 17 Jahre nach der ersten Trennung. Die Traumhochzeit folgte nur ein Jahr später. Spekulationen um die Ehe der beiden gibt es seitdem immer wieder. Nicht zuletzt, weil besonders Affleck oft nicht den Anschein erweckt, als hätte er bei öffentlichen Auftritten mit seiner Frau sonderlich Spaß. Immer wieder sorgt er mit seiner grimmigen Miene für Internet-Memes, sogar Lopez selbst machte sich bereits mehrfach darüber lustig:

Seit Ende März – also seit sieben Wochen – wurden die beiden nun aber nicht mehr gemeinsam gesehen. Selbst zur Met-Gala, die in der letzten Woche in New York stattfand, kam Lopez allein. Geäußert hat sich das Paar zu Trennungsgerüchten bisher nicht.