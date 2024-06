Gerüchte, dass die Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) in einer schweren Krise stecken soll, kursieren seit geraumer Zeit - und bekommen nun neuen Auftrieb. Die Sängerin genießt derzeit eine Auszeit in Europa. In den vergangenen Tagen ließ es sich die Sängerin in Italien gut gehen. Bilder, die dem Magazin „People“ vorliegen, zeigen sie ohne ihren Ehemann bestens gelaunt bei einer Bootstour. Auf den Fotos, die am Dienstag, 18. Juni, entstanden sein sollen, lässt es sich JLo auf einer Jacht vor der Küste Positanos gut gehen. In einem Bandeau-Top und fröhliche gemusterten Shorts genießt sie an Deck die Sonne und strahlt dabei über das ganze Gesicht.

Auszeit in Europa - ohne Ben Affleck

Aktuell weilt die 54-Jährige in Paris, dort zeigt sich Lopez im Rahmen der Pariser Modewoche bestens gestylt. Für eine Haute-Couture-Show von Christian Dior schmiss sich der US-Star ein beiges Kleid, dazu kombinierte sie schwarze Lederhandschuhe sowie eine Dior-Tasche. Ob sie darunter einen Ehering trägt, ist fraglich. Das heizt die Gerüchte um eine mögliche Trennung weiter an.

Ehemann Ben Affleck wurde inzwischen beim gemeinsamen Mittagessen mit Tochter Violet (18) in Los Angeles gesehen. Wie die „Daily Mail“ berichtet, trug der 51-Jährige auch diesmal seinen Ehering nicht.

Affleck soll - schenkt man den aktuellsten Berichten Glauben - inzwischen aus der gemeinsamen Villa in Beverly Hills (LA) ausgezogen sein, das Haus steht zum Verkauf. Die beiden sollen sich Insidern zufolge jedoch gut verstehen und immer wieder treffen. Das Ehepaar, das 2022 heiratete, hat keine gemeinsamen Kinder. Aus ihrer Beziehung mit Marc Anthony (55) stammen Lopez‘ Zwillinge Max und Emme (16), Ben Affleck hat mit Jennifer Garner (52) drei gemeinsame Kinder, Tochter Seraphina Rose feierte kürzlich ihr Coming-out.

Weder die Sängerin noch der Schauspieler haben sich bisher zu den Behauptungen geäußert.