Es ist eine Art Volkssport geworden, das Rätselraten, ob sie jetzt nicht doch wieder vor einer Trennung stehen könnten: Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) haben vor zwei Jahren in Las Vegas geheiratet, nachdem sie rund 20 Jahre zuvor bereits ein Paar waren. Doch nun wird in den seichteren Gefilden des World Wide Web über eine Trennung spekuliert, nachdem Lopez zuletzt mehrfach allein unterwegs war. Was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass die Sängerin und Schauspielerin zuletzt auf intensiver Promotour für ihren neuen Film „Atlas“ unterwegs war. In dem Sci-Fi-Streifen, der heute auf Netflix anläuft, spielt Lopez eine Datenanalystin, die ihren Horror vor Künstlicher Intelligenz überwinden muss – um die Menschheit zu retten, was sonst.

„Diese Liebesgeschichte zwischen Ben und mir ist ziemlich unglaublich. Und sie hat niemanden mehr überrascht als mich selbst“, sagte die Sängerin noch im Februar, bei der Vorstellung ihres aktuellen Albums „This is Me ... Now“, das von dieser romantischen Neuauflage geprägt ist. Klare Worte fand sich damals auch zur ersten Trennung, für die sie die permanente Jagd der Boulevard-Medien verantwortlich gemacht hat.