Wie vergangene Woche bekannt wurde, ist die Ehe von Sängerin Jennifer Lopez (55) und Schauspieler Ben Affleck (52) nach zwei gemeinsamen Jahren gescheitert. Pünktlich zum zweiten Hochzeitstag hat die 55-Jährige die Scheidung eingereicht, als offizielles Trennungsdatum wurde jedoch laut US-Medien der 26. April angeführt.

Neue Frau in Afflecks Leben?

Vor über 20 Jahren waren sie schon einmal ein Paar, doch auch damals hielt die Beziehung nicht lange. 18 Monate dauerte die „Bennifer“-Romanze bis zur Auflösung ihrer ersten Verlobung im Jänner 2004. Bereits seit einigen Monaten gehen sich Affleck und Lopez aus dem Weg, keine gemeinsamen Auftritte bei Events, keine Pärchen-Urlaube mehr, sogar ihre Geburtstage verbrachten sie getrennt voneinander.

Während sich in den US-Medien eine Schlagzeile an die nächste reiht, scheint sich der 52-Jährige abzulenken. Er verbringt viel Zeit mit seinen drei Kindern sowie Ex-Frau Jennifer Garner. Zudem soll er gerade eine neue Frau kennenlernen. Doch wer ist die Unbekannte? Wie „Page Six“ berichtet, soll der Hollywoodstar sich Kick Kennedy (36), der Tochter von Robert F. Kennedy Jr, annähern.

Kick, die eigentlich Kathleen Alexandra heißt, ist die Großnichte des verstorbenen John F. Kennedy und erhielt ihren markanten Spitznamen von ihrer Großtante. Doch mit der Politik hat die 36-Jährige nicht viel am Hut, zu ihren großen Leidenschaften gehören die Schauspielerei und das Reisen. Nach ihrem Abschluss an der renommierten Stanford University ergatterte sie einige Rollen in Serien wie „Gossip Girl“ oder „The Newsroom“, mittlerweile konzentriert sie sich auf ihr soziales Engagement.