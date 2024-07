Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren neuen Promi-Newsletter „Stargeflüster“.

In aller Kürze:

Die kürzlich verstorbene US-Schauspielerin Shannon Doherty hat mit ihren Rollen in „Charmed“ und „Beverly Hills, 90210“ Millionen verdient. Kurz vor ihrem Tod zog sie noch ihre Scheidung durch.

Der Schauspieler und Christina Sandera waren zehn Jahre lang ein Paar. Nun ist Clint Eastwoods Lebensgefährtin im Alter von 61 Jahren verstorben.

Wenn eine neue Regierung antritt, muss sie eine „King‘s Speech“ über ihre Gesetzesvorhaben verfassen. In dieser Woche wurde die Rede der neuen Labour-Regierung von Keir Starmer von König Charles III. verlesen.

König Charles III. und Königin Camilla unmittelbar vor der „King‘s Speech“ im House of Lords © AFP / Leon Neal

Im gemeinsamen Podcast „Call It What It Is“ reden Schauspielkolleginnen Jessica Capshaw und Camilla Luddington Klartext, auch über die tragische Erfahrung einer Fehlgeburt.

Österreichs prominentester Baumeister hatte einen Einriss an der Herzklappe. „Es war eine schwierige Operation, aber dank des eingespielten Teams der Kardiologie ist alles gut gegangen und ich bin wieder wohlauf“, sagte der Baumeister am Mittwoch via einer WhatsApp-Nachricht.

Lugner mit Einriss der Herzklappe im Spital | Lugner mit Einriss der Herzklappe im Spital © APA/Max Slovencik

In ihrem Podcast spricht die Kärntner Moderatorin mit ihrem Bruder Hima Aly erstmals über den Unfall, der sich vor wenigen Wochen ereignet haben soll.

Die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (50) musste seit ihrer Krebsdiagnose bereits mehrere Rückschläge einstecken. In einem aktuellen Instagram-Posting zeigt sie sich nun voller Zuversicht.

„Bevor es meine Mutter allen erzählt“: Die Nichte von Julia Roberts gibt private Einblicke auf Instagram. Die Schauspielerin und ihr Partner Cody John werden heiraten.

Ralf Schumacher hat das Thema Homosexualität mit seinem Outing wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Dabei haben sich schon andere Sportler vor dem Deutschen zu ihrer Homosexualität bekannt: