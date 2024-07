Seit Monaten verfolgen Fans von Patrice und Daniel Aminati mit sorgenvollem Blick den Kampf der 29-Jährigen gegen ihre heimtückische Krebserkrankung. Bei einer Routineuntersuchung im Frühjahr 2023 wurde an ihrem Hals ein bösartiges Melanom mit Metastasen in den angrenzenden Lymphknoten entdeckt. Seitdem gibt das Ehepaar auf seinen Instagram-Kanälen immer wieder private Einblicke in Patrice‘ Kampf gegen die Krankheit.

Metastasen in Lunge und Gehirn

Im Herbst 2023 schien sich der Zustand der 29-Jährigen nach einer Operation mit anschließendem Behandlungsmarathon stabilisiert zu haben. Knapp sieben Monate nach der Diagnose galt die Frau des deutschen TV-Moderators als metastasenfrei. Leider hielt die Freude über diese erleichternde Nachricht nicht lange an. Im März 2024 gab das Ehepaar bekannt, dass sich Metastasen in Lunge und Gehirn gebildet hätten. „Der Genesungsmarathon meiner Frau ist leider noch nicht vorbei. Das Ziel hat sich verschoben. Und trotzdem bleiben wir zuversichtlich und mobilisieren all unsere Kräfte, um bald wieder in der Leichtigkeit sein zu dürfen“, berichtete Animati damals in einem Beitrag auf Instagram.

Neues Gesundheitsupdate

In den letzten Wochen und Monaten war es um die Mutter der knapp zweijährigen Charly Malika sehr still geworden. „Man hört und liest gar nichts mehr. Ich hoffe, dass es dir den Umständen entsprechend gut geht“, zeigten sich viele Fans der 29-Jährigen in den Kommentaren zunehmend besorgt. Nach einem kurzen Lebenszeichen Ende Juni mit einem kleinen Einblick in die vergangenen, sehr kräftezehrenden Wochen, meldete sich Patrice Animati nun wieder mit einem aktuellen Gesundheitsupdate auf Instagram.

„Ihr wisst, dass ich in vielen Organen Metastasen entwickelt habe … einige fühlbar, andere sind im CT sichtbar. Mein Körper ist eine Landkarte mit dunklen Punkten“, findet die junge Mutter einleitend sehr bedrückende Worte. „ABER JETZT: Eine Hautmetastase am Bauch, die ich fühlte, tasten und immer größer werden sah, (…) ist weg. Die Ärzte rieten mir von einer operativen Entfernung ab, denn sie sei, wenn die neue Therapie anschlagen sollte, ein guter Seismograph für einen Erfolg der Therapie“, freut sich die 29-Jährige über die jüngsten Therapieerfolge.

Abschließend wendet sich Patrice noch mit emotionalen Worten an ihre Follower: „Der Weg ist noch lang … ich gehe den Weg weiter … aber endlich ist Licht am Horizont, endlich habe ich Hoffnung. Ich danke Euch… für eure Wünsche, Gebete (…) Bitte schließt alle Betroffenen in Eure Gebete und Gedanken ein! DANKE.“ (…) Haltet die schönen, die guten Momente fest … Zeit ist endlich – lasst uns die schönen Dinge sichtbar und unendlich machen.“

Seit 2022 verheiratet

Daniel und Patrice Animati lernten sich 2018 kennen und heirateten Ende April 2022. Die Geburt der gemeinsamen Tochter Charly Malika krönte im August 2022 ihr Liebesglück.