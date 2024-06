„475 Tage, 11.424 Stunden … so lange lebe ich nun mit einem metastasierten malignen Melanom“, diese Worte richtet Patrice Aminati an ihre Community auf Instagram. Die Frau des deutschen TV-Moderators Daniel Aminati (50) ist im vergangenen Jahr schwer erkrankt, bei der jungen Mutter wurde Hautkrebs diagnostiziert.

Da sich bereits mehrere Metastasen gebildet hatten, musste sie sich mehreren Operationen sowie einer Therapie unterziehen. Im vergangenen Herbst gaben die Ärzte noch Entwarnung, doch Anfang 2024 folgte der nächste Rückschlag. Aminati erkrankte erneut, es wurden Metastasen in ihrer Lunge gefunden.

Alltag mit Krebs-Erkrankung

Trotz all der schlechten Neuigkeiten wollte sich das Ehepaar nicht unterkriegen lassen, der 50-Jährige unterstütze seine Frau bei jedem Behandlungsschritt. Die junge Frau wollte vor allem für die gemeinsame Tochter Charly Malika stark sein und gegen die Krankheit kämpfen.

Die Aminatis wollten mit ihrer Geschichte auch anderen Mut machen, daher teilten die beiden immer wieder Gesundheitsupdates in den sozialen Medien. In dieser Woche gibt Patrice Aminati erneut Einblicke in ihren Alltag und teilt emotionale Zeilen mit ihrer Community. „Wenn mir Eure Anteilnahme, die unzähligen lieben, mitfühlenden und aufmunternden Nachrichten und Wünsche Flügel verleihen könnten, wäre ich meiner Erkrankung schon längst entflogen.“

Möchte den Mut nicht verlieren

Leider wäre die erste Therapie kein Erfolg gewesen, wie sie schreibt, aber sie möchte nicht den Mut verlieren und „einen neuen Weg gehen“. Trotz allem sei sie sehr dankbar, „denn vor zehn Jahren war meine Diagnose noch ein sicheres Todesurteil“. Ihr Alltag sei immer noch geprägt von Schmerzen, schlaflosen Nächten sowie unzähligen Arztbesuchen und Untersuchungen. Zudem müsse sie zahlreiche Tabletten zu sich nehmen.

All das nehme sie für ihre Familie auf sich. „Endlich diesen Weg verlassen zu können, ist mein größter Wunsch. Mein größtes Glück sind jetzt schmerz- und angstfreie Tage, Tage, an dem mir das Leben die Sonne zeigt – an denen ich mich an und mit meiner Charly Malika freuen kann. Tage, an denen ich nur mit wenigen Beschränkungen ganz normale Dinge tun kann – Tage an dem jede Berührung, jede Begegnung ein Fest ist … ich einfach mein liebes kleines Leben leben kann.“

„Du wunderbare Kämpferin“

Auch Daniel Aminati teilte kürzlich wieder ein gemeinsames Bild mit seiner Patrice. Die letzten Wochen wären sehr nervenzehrend gewesen und hätten seiner Frau viel abverlangt. Aber es gäbe nach dem Behandlungsmarathon endlich „ein Licht am Ende des Tunnels“.

Er richtet liebevolle Worte an seine Ehefrau: „Es liegt noch ein Weg vor uns … aber ich bin zutiefst überzeugt: Wir schaffen das.

Ich bin so stolz auf meine Frau @patrice.eva Was bist Du für eine wunderbare Kämpferin ❤️“