Einen weiteren schweren Schicksalsschlag musste Patrice Aminati erfahren: Bei der Frau von Moderator Daniel Aminati wurden Metastasen in Lunge und Kopf gefunden. 2023 wurde bei der 29-Jährigen schwarzer Hautkrebs diagnostiziert, das Paar gibt seitdem den Fans immer wieder Updates über den Gesundheitszustand von Patrice. „Betroffene wissen, wenn ein Krebskranker sich nicht meldet, wenn er still ist, wenn er schweigt, dann ist es schlimm. Ich habe eine schwere Zeit hinter mich gebracht. Mit Schmerzen, die für mich nicht vorstellbar waren“, schreibt Patrice nun auf ihrem Instagram-Kanal in ihrem neuesten Posting.

Sie dachte eigentlich, sie sei gesund und habe nicht gespürt, dass sich die Metastasen entwickelt haben. „Das (Schmerz)Problem ist nicht der Krebs, denn den spürt man in meinem Stadium der Erkrankung (noch) nicht, sondern die Therapie, von der Bestrahlung bis zur Immuntherapie. Für die neuartige, mit Nobelpreisen ausgezeichnete Therapie bin ich dankbar. Denn ich will leben.“ Dennoch habe sie eine schwere Zeit hinter sich gebracht. „Mit Schmerzen, die man sich nicht vorstellen kann.“ Sie habe auch das Menschsein während der Schmerzen fast verloren. „Ich habe mich darüber verändert.“ Die Therapie werde weiter gehen, wenn die Nebenwirkungen abklingen.

Aminati: „Bleibt stark, seid mutig, haltet zusammen“

Offen spricht Aminati auch über ihre Ängste. „Ich fürchte mich vor den Infusionen, die in keine Vene mehr gehen wollen. Es ist, als ob der von Medikamenten durchtränkte Körper sich wehrt.“ Sie will aber Betroffenen und Angehörigen auch Mut machen: „Bleibt stark, seid mutig, haltet zusammen.“

2022 haben Daniel Aminati und Patrice sich das Ja-Wort gegeben, wenige Monate später kam ihre gemeinsame Tochter Charly Malika auf die Welt.