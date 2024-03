Das vergangene Jahr war nicht leicht für Moderator Daniel Aminati (50) und seine Frau Patrice. Im April 2023 wurde bei der jungen Mutter Hautkrebs diagnostiziert, der bereits Metastasen gebildet hat. Sie musste sich daraufhin einigen OPs und einer Nachbehandlung unterziehen.

Nächster Schicksalsschlag für Familie

Trotz all der schlechten Nachrichten ließ sich das Ehepaar nicht unterkriegen, sie wollten vor allem für ihre Tochter Charly Malika stark bleiben. Im Herbst 2023 gaben die Ärzte eine erste Entwarnung, sie fanden keine Metastasen mehr. Patrice Aminati müsste noch einige Wochen Tabletten nehmen, aber dann sei das Schlimmste überstanden.

Nun folgt der nächste Schicksalsschlag, vor rund fünf Wochen gab es einen neuen Befund. Die Ehefrau des deutschen Moderators ist erneut erkrankt, es wurden Metastasen in ihrer Lunge gefunden. „Es ist noch gar nicht lange her, da haben wir voller Hoffnung und mit neuen Wünschen das neue Jahr begrüßt. Nun heißt es für mich und meine Frau, next round. Wir müssen wieder gemeinsam in den Ring steigen“, erzählt der 50-Jährige in einem emotionalen Video auf Instagram.

Nicht den Glauben verlieren

Die Ärzte gaben der jungen Frau zum damaligen Zeitpunkt eine gute Diagnose, dennoch werden die Infusionen in den nächsten Monaten „kein Wellnessprogramm“. Die Nachricht traf die kleine Familie hart, besonders der Moderator hätte schwer mit der neuen Diagnose zu kämpfen gehabt. „Als meine Frau mir die Nachricht vor 14 Tagen erzählt hat, es gab dann ein paar Stunden danach, da war ich alleine im Haus. Die Kleine und meine Frau waren nicht da und ich habe so geschrien. Ich habe Gott verflucht.“

Trotz des Rückschlages wollen sie nicht den Glauben verlieren, der Familienvater sieht „einen Sinn hinter allem“. Dieser Glaube gäbe ihm Kraft und Hoffnung. „Der Genesungsmarathon meiner Frau ist leider noch nicht vorbei. Das Ziel hat sich verschoben.

Und trotzdem bleiben wir zuversichtlich und mobilisieren all unsere Kräfte, um bald wieder in der Leichtigkeit sein zu dürfen.“