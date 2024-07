Sonntagabend verkündete Ralf Schumacher (49) sein Liebesglück mit dem gebürtigen Franzosen Étienne und bekennt sich damit offiziell zu seiner Homosexualität. Mit dem Instagram-Post vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit seinem Partner will Schumacher sein Liebesglück nicht weiter verstecken.

Nun meldet sich der ehemalige Formel-1-Pilot mit einem weiteren Foto bei seinen Fans auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie sein Partner Étienne den Arm auf seine Schulter legt und der 49-Jährige glücklich in die Kamera grinst. Darunter schreibt Schumacher: „Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen.“

Étienne ist der Generalmanager von Schumacher. Er kümmert sich also auch um dessen Geschäfte. Seit zwei Jahren hält das Liebesglück der beiden schon an. Andere Stars beglückwünschen das Liebespaar, darunter die langjährige Freundin von Schumacher, Carmen Geiss (59). Sie verrät, dass sich das glückliche Paar in Monaco kennen und lieben gelernt hat. Obwohl Schumacher mit seinem 22-jährigen Sohn David in Salzburg lebt und Étienne in Nizza, kommt die gemeinsame Zeit nicht zu kurz. Die Beziehung sei laut Geiss sehr harmonisch und sie freue sich, dass sie ihre Liebe endlich der ganzen Welt zeigen können.