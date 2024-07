Sie stand immer an der Seite von König Charles, nicht nur als dieser noch ein Prinz war, sondern auch als er noch in erster Ehe mit Diana verheiratet war. Camilla war eine umstrittene Person im britischen Königshaus und in der Öffentlichkeit. Nicht wenige gaben ihr die Schuld an der Scheidung von Charles und der beliebten Prinzessin. Inzwischen hat sich ihr Image gewandelt. Camilla ist Königin und feiert am Mittwoch ihren 77. Geburtstag.

Der Palast veröffentlichte ein Foto, das sie in einem blauen Kleid auf einem Balkon auf der Kanalinsel Guernsey zeigte. Camilla und König Charles III. (75), hatten die Inselgruppe, die als Kronbesitz einen Sonderstatus hat, in den vergangenen Tagen besucht. Auf einem Post bei X war zu lesen: „Wünschen der Königin alles Gute zum Geburtstag heute!“

„King‘s Speech“ im britischen Oberhaus

Das Bild im Sonnenschein und vor idyllischer Kulisse mit Meer und Felsen im Hintergrund sieht beinahe nach einem Urlaubsfoto aus. Ihren Geburtstag musste Camilla allerdings der Pflichterfüllung unterordnen. Für das Königspaar steht heute die „King‘s Speech“ im britischen Oberhaus auf dem Programm. Traditionell wird die Eröffnungszeremonie des britischen Parlaments mit großem Pomp begangen. König und Königin reisen in einer vergoldeten Kutsche vom Buckingham-Palast an, bevor Charles die Regierungserklärung des neuen Premierministers Keir Starmer verliest.

Aufmerksame Beobachter hatten während des Besuchs auf den Kanalinseln übrigens einen Verband am rechten Knöchel der Königin erspäht. Camilla soll sich Berichten zufolge eine leichte Verstauchung zugezogen haben. Getreu dem Grundsatz der Royals, stets eine „stiff upper lip“ zu bewahren (die Zähne zusammenzubeißen), ließ sie sich aber nichts anmerken.

Einst „meistgehasste Frau Englands“

Nach dem Tod von Queen Elizabeth wurde nicht nur Camillas Ehemann „befördert“, sondern auch sie selbst zur „Queen Consort“ ernannt. Der Hass, der ihr einst entgegenschlug - manche nannten sie den „Rottweiler“ oder die „meistgehasste Frau Englands“ - lässt langsam nach. Vor allem bei der jüngeren Generation kommt Camilla gut an.

Auch zu ihren Familienmitgliedern pflegt sie ein enges Verhältnis. Besonders Prinzessin Kate schätzt Camilla sehr. So sprang sie für das Ehepaar Kate und William ein, als diese Zeit brauchten, um sich von Kates Krebsdiagnose zu erholen und zu sammeln. Camilla übernahm den vollen Terminkalender der beiden und entlastete ihre Nachfolger auf dem Thron.

In den sozialen Medien gratulierte das Paar schnell. „Wir wünschen Ihrer Majestät alles Gute zum Geburtstag!“, heißt es in der Instagram-Story des Prinzenpaares von Wales. Kate wählte dafür ein Bild, das Camilla in einem intimen Moment mit der Prinzessin zeigt. Es handelt sich um ein Foto, das Kate einst bei Camillas 75. Geburtstag knipste.

William, der als Kind unter der Scheidung seiner Eltern litt und Camilla nicht mochte, dürfte sich nun gut mit seiner Stiefmutter verstehen. Auch das britische Volk hat seine Meinung geändert. Inzwischen schreibt die Boulevardpresse über sie als „Heldin“ oder „Fels in der Brandung“ - eine späte Anerkennung.