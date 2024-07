Fans der britischen Königsfamilie dürfen sich freuen. Denn Prinzessin Kate (42) wird das Endspiel der Herren am Sonntag zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz besuchen. Das teilte der die „Daily Mail“ auf Berufung auf den Kensington-Palast mit. Die Schwiegertochter von König Charles III. hatte vor einigen Monaten eine Krebsdiagnose bekannt gemacht.

Weitere Termine geplant

Öffentliche Termine nahm sie lange nicht wahr, erst Mitte Juni zeigte sie sich bei der Militärparade Trooping the Colour in London. Die als großer Tennisfan bekannte Kate, die mit dem britischen Thronfolger Prinz William verheiratet ist, ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs und auch in der Vergangenheit oft bei dem Turnier gewesen.

Im Laufe des Sommers soll Kate weitere Termine wahrnehmen. Der Palast teilte mit, sie werde auf den Rat ihrer Ärzte hören und entscheiden, wann sie in der Öffentlichkeit auftrete und wann nicht. Angesichts der guten Nachrichten erinnert sich die britische Boulevardpresse an frühere Wimbledon-Besuche der Prinzessin von Wales.

Damals wurde Kate von Roger Federer zurechtgewiesen. Der ehemalige Tennisstar aus der Schweiz hatte einst in Wimbledon einige Ballwechsel mit Kate gespielt. Dabei hatte sie einige gute Schläge. Doch Federer wies Kate darauf hin, dass sie nie einen Ball fangen dürfe, auch wenn er ihr zum Aufschlag serviert werde. Die Ballmädchen gaben dem Schweizer Recht und erklärten Kate, dass man den Ball rollen lassen muss.