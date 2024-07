Ein kurzer Rückblick: 2023 reiste Novak Djokovic mit den Trophäen von Melbourne und Paris im Gepäck nach London. Dort, auf dem „Heiligen Rasen“ zu Wimbledon, wollte der Superstar den dritten Erfolgsschritt Richtung Grand Slam (Sieg bei allen vier Majors innerhalb einer Saison) setzen. Gekommen ist es bekanntlich anders – Carlos Alcaraz zwang den „Djoker“ im Endspiel in einem packenden Fünfsatzkrimi in die Knie. Der Traum vom Grand Slam war damit für den Serben ein weiteres Mal geplatzt. Zwar konnte er im September bei den US Open seinen 24. Grand-Slam-Titel fixieren, doch fehlte Djokovic wie 2011, 2015 und 2021 eine der vier Major-Trophäen für den ganz großen Coup.