Am späten Sonntagabend kam es in Graz zu einem Wohnhausbrand. Wie Fotos zeigen, breitete sich eine hohe Rauchwolke über einem Siedlungsgebiet in Graz-Straßgang aus. Betroffen ist ein Mehrparteienkomplex im Grillweg. Die Berufsfeuerwehr Graz ist bereits vor Ort, auch mehrere Polizeiautos sind am Schauplatz des Brandgeschehens. Nähere Informationen über den Schaden und dessen Auswirkungen sind aber vorerst nicht bekannt. Augenzeugen berichten, dass die Siedlung um den Grillweg großräumig abgesperrt ist, auch Rettungskräfte sollen vor Ort sein.

Videos auf den sozialen Netzwerken zeigen eine Feuerwand im unteren Teil des Gebäudes, während dichte Rauchwolken davon wegziehen.

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