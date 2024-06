Wer im Rampenlicht steht und sich zu lange in Schweigen hüllt, um den entstehen allzu schnell Gerüchte. Diese Erfahrung musste auch Kate, die an Krebs erkrankte Princess of Wales, in den vergangenen Monaten wiederholt machen. Obwohl der Kensington Palast regelmäßig um Verständnis warb, dass sich Kate während ihrer Behandlung weder in der Öffentlichkeit zeigen wird noch regelmäßige Updates zu ihrem Gesundheitszustand oder dem Behandlungsfortschritt geben wird, lechzt die Öffentlichkeit nach Neuigkeiten. Nun hat sich die Prinzessin mit einer berührenden Botschaft via Instagram an die Öffentlichkeit gewandt. Die gute Nachricht: die Therapie macht Fortschritte. Aber sie macht zugleich deutlich, ihre Behandlung ist noch nicht abgeschlossen und wird noch einige Monate andauern. Was bedeutet dies für ihre ersehnte Rückkehr in die Öffentlichkeit?

Die wohl beste Neuigkeit: Kate wird am Samstag zusammen mit der Royal Family an „Trooping the Colour“ - der Geburtstagsparade des Königs - teilnehmen. Auf Instagram ist weiter zu erfahren, sie sei „überwältigt von all den freundlichen Nachrichten der Unterstützung und Ermutigung“. Dies habe ihr und ihrem Mann und Thronfolger, Prinz William, „einen großen Unterschied gemacht“ und den beiden durch diese schwierige Zeit geholfen. Sie mache gute Fortschritte, schreibt Kate. Verbirgt aber auch nicht die Schattenseiten einer jeden Krebstherapie: „Wie jeder weiß, der eine Chemotherapie durchmacht, gibt es gute und schlechte Tage. An den schlechten Tagen fühlt man sich schwach und müde, und man muss seinem Körper erlauben, sich auszuruhen. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man das Beste aus seinem Wohlbefinden machen.“

Kate gibt im Posting auch Einblicke in ihren Alltag. An den Tagen, an denen sie sich gut fühle, freue sie sich auf das Schulleben ihrer Kinder und verbringe viel Zeit mit Dingen, die ihr Energie und Zuversicht geben. Auch fange sie bereits an, ein wenig von zu Hause aus zu arbeiten. Was für alle Royal-Fans aber wohl die wichtigste Botschaft des Postings ist: Kate hofft, im Laufe des Sommers mehr öffentliche Auftritte wahrnehmen zu können. Dafür sei aber eines wichtig.

Kate wirbt weiter um Verständnis

Denn auch wenn ihre Nachricht sicherlich als gutes Zeichen gewertet werden kann, betont die Frau des britischen Thronfolgers - mit typisch royaler Zurückhaltung, aber deutlich zwischen den Zeilen formuliert: Sie werde sich weiterhin all die Ruhe und Zeit zur Genesung gönnen, die sie benötige.

Ende März machte die Princess of Wales in einer Videobotschaft öffentlich, dass sie an Krebs erkrankt ist. Die Spekulationen um ihren Gesundheitszustand waren damals groß gewesen, weil die 42-Jährige nach einer OP im Bauchraum im Jänner nicht mehr in die Öffentlichkeit zurückgekehrt war. Im Februar hatte auch ihr Schwiegervater, König Charles III., bekannt gegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Genauere Auskünfte zur Art der Krebserkrankungen wurden nicht gemacht. Im Gegensatz zu Cathrine, nimmt König Charles aber bereits seit Anfang Mai wieder öffentliche Termine wahr.