Prinzessin Kate muss wegen ihrer Krebserkrankung weiterhin auf öffentliche Auftritte verzichten. Auch auf die heutigen Proben für „Trooping the Colour“ musste die künftige Königin verzichten. Eine Botschaft ließ sie den Irish Guards dennoch zukommen. Kate schickte den Guards einen Brief.

„Die Irish Guards waren tief bewegt, als sie heute Morgen einen Brief von unserem Colonel, Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin von Wales, erhielten“, heißt es in einem Video, in dem Catherines Brief vor dem Regiment verlesen wird. Und weiter: „Wir wünschen Ihrer Königlichen Hoheit weiterhin alles Gute für ihre Genesung und übermitteln ihr unsere besten Wünsche“.

Kate, die ihre Aufgabe als Colonel der Irish Guards als „große Ehre“ bezeichnete, schrieb in ihrem Brief: „Ich wollte [...] Sie wissen lassen, wie stolz ich auf das gesamte Regiment im Vorfeld der Colonel‘s Review und Trooping the Colour bin. Ich weiß es zu schätzen, dass alle, die in diesem Jahr an der Parade teilnehmen, monatelang geübt und viele Stunden investiert haben“.

Kate unterzeichnete den Brief handschriftlich. Dem gesamten Regiment und allen Beteiligten wünscht sie „alles Gute und viel Glück“.

Trooping the Colour“ ist eine der wichtigsten Militärparaden Großbritanniens, die jedes Jahr zu Ehren des Geburtstags des jeweiligen britischen Monarchen stattfindet. Seit 1805 wird die Zeremonie öffentlich zelebriert und findet seither - mit wenigen Ausnahmen wie in den Jahren des Zweiten Weltkrieges - statt,