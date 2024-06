Seit März bangt die Welt um die Gesundheit von Prinzessin Kate (42). Nach wilden Spekulationen machte die Frau von Prinz William (41) ihre Krebserkrankung in einer emotionalen Video-Botschaft öffentlich. Den Kampf gegen die heimtückische Krankheit führt Kate seitdem abgeschieden von der Öffentlichkeit. Informationen seitens des Kensington-Palasts gibt es so gut wie keine.

Dafür aber von Vertrauten des royalen Ehepaares. In der US-amerikanischen Zeitschrift „Vanity Fair“ meldete sich nun ein Freund der Familie zu Wort und gab der Adels-Expertin Katie Nicholl ein Update zum Gesundheitszustand von Kate Middleton. Die Prinzessin von Wales hätte einen positiven „Wendepunkt“ bei ihrer Krebsbehandlung vollzogen, heißt es. „Es ist eine große Erleichterung, dass sie die Medikamente verträgt und es ihr tatsächlich viel besser geht“, verrät der Insider. Kate unterziehe sich gerade einer „vorsorglichen“ Chemotherapie.

Kate in der Öffentlichkeit gesehen

Doch nicht nur diese Nachricht stimmt ihre Fans hoffnungsvoll. Die 42-Jährige soll kürzlich auch mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) beim Einkaufen gesehen worden sein, wie das „People“-Magazin berichtet. Auch die britische „Sun“ schreibt von mehreren inoffiziellen Ausflügen mit ihren Kindern in den vergangenen Wochen. Ebenfalls ein Zeichen, dass es ihr wieder etwas besser gehen dürfte.

Bis bei Prinzessin Kate wieder so etwas wie Normalität einkehrt und sie ihre royalen Pflichten wieder wahrnehmen kann, wird es allerdings noch einige Monate dauern. Wie der Kensington-Palast am Donnerstag bekannt gab, wird sie am 8. Juni erwartungsgemäß nicht bei der Generalprobe für „Trooping The Colour“, der Geburtstagsparade von König Charles III. (75), teilnehmen. Ihre übliche Rolle als „Inspectin Officer“ wird Generalleutnant James Bucknall übernehmen. In weiterer Folge könnte Prinzessin Beatrice an ihrer Stelle Aufgaben an der Seite von König Charles III. übernehmen.

Der Monarch selbst wird hingegen trotz Krebserkrankung bei seiner Geburtstagsparade dabei sein. Allerdings wird Charles die Parade seiner Gardesoldaten nicht wie üblich zu Pferd abnehmen, sondern gemeinsam mit Königin Camilla (76) in einer Kutsche sitzend.

