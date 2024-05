Mitte März wandte sich Prinzessin Kate (42) an die Öffentlichkeit und sprach erstmals über ihre Krebsdiagnose. Anfang des Jahres musste sich die Dreifach-Mama einer geplanten Bauch-OP unterziehen und verschwand danach aus der Öffentlichkeit. Wochenlang wurde gerätselt, was hinter ihrem Verschwinden steckt.

Ärzteteam aus Rom eingeflogen

Nach ihrem Statement zog sich die künftige Königin wieder zurück, Prinz William nahm in den vergangenen Wochen wieder erste Termine wahr. Die 42-Jährige muss sich aktuell vorsorglich einer Chemotherapie unterziehen, wann sie selbst wieder an Veranstaltungen teilnehmen wird, ist unklar.

Kate war in der renommierten „London Clinic“ in Behandlung, nun gibt es neue Details über ihre Operation. Wie das italienische Magazin „Gente“ berichtet, wurde der Eingriff nicht von britischen Ärzten durchgeführt, sondern von Spezialisten aus Rom. Ein Chirurgenteam der Poliklinik Gemelli in Rom soll eigens für die Operation eingeflogen worden sein.

Krankenhaus des Papstes

Das Besondere: In diesem Krankenhaus werden seit einigen Jahren die amtierenden Päpste behandelt. Die Klinik verfügt im zehnten Stock über eine eigens eingerichtete „Wohnung der Päpste“, die stets für das Kirchenoberhaupt freigehalten wird.

Bisher haben die beiden Kliniken sich nicht zu dem Bericht geäußert.