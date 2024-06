Geburtstags-Freuden im Hause Sussex. Lilibet, die Tochter von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42), feiert am 4. Juni ihren dritten Geburtstag. Den freudigen Anlass soll die Familie aber bereits am vergangenen Wochenende zelebriert haben. In ihrem Haus in Montecito, Kalifornien organisierten Harry und Meghan eine Vor-Geburtstagsfeier mit Familie und Freunden von Lilibet, um ihren Ehrentag gebührend zu feiert, wie das „People“-Magazin berichtet.

Die nunmehr dreijährige Lilibet Diana wurde im Jahr 2021 in Kalifornien geboren und ist somit das erste Mitglied der britischen Königsfamilie, das als Amerikanerin zur Welt kam. Ihre Eltern hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits von ihren königlichen Pflichten zurückgezogen. Ihr Vorname ist einerseits eine Hommage an ihre Urgroßmutter, Königin Elizabeth II., und Diana, Harrys Mutter und Lilibets Großmutter. Lilibet ist das zweite Kind der beiden Royals. Ihr großer Bruder Archie erblickte im Jahr 2019 das Licht der Welt. Er ist nun fünf Jahre alt.

Kinder werden abgeschirmt

Bilder der kleinen Prinzessin sind rar. Generell halten Harry und Meghan ihre Kinder aus den Medien heraus und schirmen sie von der Öffentlichkeit ab. Eines der wenigen veröffentlichten Bilder der dreijährigen Lilibet stammt von ihrem ersten Geburtstag. Ob es am dritten Geburtstag eine neue Aufnahme der Prinzessin geben wird, ist unklar. Im Vergleich zu Prinz William und Prinzessin Kate, die an den jeweiligen Ehrentagen neue Fotos der Kinder veröffentlichen, haben Harry und Meghan diese Tradition aufgegeben.

Ob die kleine Lilibet ein Geschenk ihrer royalen Verwandtschaft bekommt, ist fraglich. Sie hätte ihren Großvater, König Charles, laut einem Insider erst einmal gesehen. Trotz des angespannten Verhältnisses hat seine Enkelin ein besonderes Präsent zu ihrem 2. Geburtstag bekommen. Dabei soll es um ein maßgeschneidertes Spielhaus gehandelt haben, sagt ein Insider gegenüber dem Magazin „New Idea“.