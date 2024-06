Marschmusik, Pferde und Hunderte rotuniformierte Soldaten mit Bärenfellmützen: „Trooping the Colour“ gehört zu den Höhepunkten des königlichen Kalenders in Großbritannien. Doch wenn an diesem 15. Juni die Geburtstagsparade für König Charles (75) gefeiert wird, wird einiges anders sein als im vergangenen Jahr: Der angeschlagene Monarch wird zwar trotz seiner Krebserkrankung an der Parade teilnehmen, allerdings nicht wie üblich zu Pferd, sondern in einer Kutsche neben Königin Camilla (76) sitzen.

Kate nimmt überraschend an Parade teil

Ein Höhepunkt für royale Fans dürfte auch die überraschende Teilnahme von Charles‘ Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) sein: Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) hatte vor einigen Monaten ebenfalls eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und wurde seitdem nicht öffentlich gesehen. Am Freitagabend teilte sie dann in einer persönlichen Nachricht mit: „Ich freue mich darauf, dieses Wochenende mit meiner Familie an der Geburtstagsparade des Königs teilzunehmen und hoffe, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können“. Im Vorjahr hatte vor allem der kleine Louis mit seinen Grimassen die Zuschauer erheitert.

Prinz Louis sorgte am Balkon des Buckingham Palace für heitere Stimmung © APA/AFP/Adrian Dennis

Fix nicht dabei sein werden Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Das Paar soll das zweite Jahr in Folge keine Einladung zu dem bedeutenden Event in London bekommen haben. Ein weiterer Rückschlag auf dem langen Weg der Versöhnung zwischen Prinz Harry und der britischen Königsfamilie. Bereits im letzten Jahr, beim ersten „Trooping the Colour“ zu Ehren von König Charles III. , waren der Herzog und die Herzogin von Sussex nicht anwesend.

Es wird auch nicht erwartet, dass Prinz Andrew (63) auf dem Balkon erscheinen wird. Ob seine Töchter dabei sind, ist nicht bekannt.

William, Anne und Edward zu Pferd

Prinz William, Prinzessin Anne und Prinz Edward werden die Kavallerie wohl zu Pferd begleiten. Startpunkt soll 10:00 Uhr (11 Uhr mitteleuropäischer Zeit) sein. Nachdem sich die teilnehmenden Truppen auf dem Horse Guards Parade aufgestellt haben, macht sich König Charles mit Königin Camilla in einer Kutsche auf den Weg vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall zum Exerzierplatz.

Im Zuge der Horse Guards Parade inspiziert der Monarch dann die Truppen, wobei jedes Jahr ist ein anderes Regiment für den Ablauf verantwortlich ist. 2024 sind es die Irish Guards.

König Charles inspiziert die Irish Guards im Vorfeld der Parade © AFP / Ben Stansall

Im Anschluss an die Parade treten die Mitglieder der britischen Königsfamilie rund um König Charles auf den Balkon des Buckingham-Palasts, um den Überflug von Flugzeugen der Royal Air Force zu beobachten - – eine Tradition, die zu einigen der berühmtesten Fotos der Familie geführt hat.

„Trooping the Colour“ ist eine der wichtigsten Militärparaden Großbritanniens, die jedes Jahr zu Ehren des Geburtstags des jeweiligen britischen Monarchen stattfindet. Seit 1805 wird die Zeremonie öffentlich zelebriert und findet seither - mit wenigen Ausnahmen wie in den Jahren des Zweiten Weltkrieges - statt. Zunächst war unklar, ob die Militärparade dieses Jahr überhaupt stattfinden würde. Nachdem Premierminister Rishi Sunak Ende Mai bekannt gegeben hatte, dass am 4. Juli Parlamentswahlen stattfinden werden, sagten König Charles und Thronfolger Prinz William alle geplanten Termine ab. Kurz darauf wurde jedoch bestätigt, dass das „Trooping the Colour“ wie gewohnt stattfinden wird.