Vom 1. Juli bis zum 14. Juli findet wieder eines der traditionsreichen Tennisturniere der Welt statt. Für gewöhnlich reisen während des Turniers zahlreiche Promis nach London an, die sich das sportliche Schauspiel nicht entgehen lassen wollen. Und auch in diesem Jahr haben sich bereits am ersten Tag einige Stars vor Ort eingefunden.

Einer der größten Stars, der den Auftakt nicht verpassen wollte, war David Beckham (49). Der ehemalige Fußballprofi und Ehemann von Victoria Beckham (50) wurde in Wimbledon aber nicht mit seiner Frau, sondern mit seiner Mutter Sandra gesichtet. Auf Aufnahmen von dem Sport-Event ist unter anderem zu sehen, wie die beiden in der auf 74 Plätze begrenzten Royal Box sitzen.

Weitere Promis am Auftakt-Tag waren der legendäre britische Tierfilmer Sir David Attenborough (98), Sängerin Pixie Lott (33), Moderatorin Jameela Jamil (38), Sänger Sir Cliff Richard (83) und dessen Kollege James Blunt (50), der seine Ehepartnerin Sofia mitbrachte. In einem auf dem Instagram-Profil von Wimbledon veröffentlichten Ausschnitt ist zu sehen, wie Attenborough vom Publikum überschwänglich empfangen wird.

Auch die britischen Royals sind gern gesehene Besucher in Wimbledon - insbesondere Prinzessin Kate (42), die als großer Tennisfan gilt und Schirmherrin des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“ ist, der die Championships ausrichtet. Ob sie in diesem Jahr das Turnier besucht, ist nicht bekannt. Die Ehefrau von Prinz William (42) hatte im März bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt sei. Sie befindet sich in Behandlung und hat in den vergangenen Wochen kaum öffentliche Termine wahrgenommen.