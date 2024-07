Neun Jahre lang hat sie gegen den Krebs gekämpft und nun verloren: US-Schauspielerin Shannen Doherty ist am vergangenen Wochenende im Alter von 53 Jahren gestorben. Besonders schlimm ist der Verlust für ihre 76-jährige Mutter Rosa Elizabeth Doherty. In einem Gespräch mit dem amerikanischen „People“-Magazin bedankte sie sich für die Anteilnahme der zahlreichen Fans und Wegbegleiter „Sie ist mein wunderschönes Mädchen und mein Herz“, sagte sie der Zeitschrift. Die Mutter war in den vergangenen harten Jahren oft an der Seite ihrer Tochter zu sehen, in den sozialen Medien und in ihrem Podcast betonte Doherty immer wieder die Wichtigkeit der Beziehung.

Die US-Schauspielerin wurde vor allem durch Rollen in erfolgreichen Kult-Serien wie „Beverly Hills, 90210“ und „Charmed - Zauberhafte Hexen“ berühmt - und gut bezahlt. Auch Werbeverträge spülten Geld in die Kasse. Doherty war dreimal verheiratet, die Ehen blieben kinderlos. Ihr letzter Ehemann Kurt Iswarienko (50) soll ein Verhältnis mit seiner Agentin gehabt haben. Das Paar trennte sich, Doherty reichte im April 2023 die Scheidung ein. In ihrem Podcast „Let‘s be clear“ erzählte sie von den Schmerzen, die der Vertrauensbruch auslöste: „Am Ende des Tages fühlte ich mich einfach so unglaublich ungeliebt von jemandem, mit dem ich 14 Jahre lang zusammen war, von jemandem, den ich von ganzem Herzen liebte.“

Ein Bild aus besseren Zeiten: Iswarienko und Doherty 2011, das Jahr, in dem sie heirateten © IMAGO / Imago Stock&people

Scheidung am Tag vor dem Tod

Im Zuge des Scheidungsverfahrens gab die Schauspielerin ihr Vermögen an: 251.000 Dollar auf der Bank, Aktien und Anleihen im Wert von 1,8 Millionen Dollar und Immobilien im Wert von etwa drei Millionen Dollar. Ihre Villa in Malibu, die sie 2003 erworben hatte, sei sechs Millionen Dollar wert, aber mit Hypotheken in Höhe von drei Millionen Dollar belastet.

Monatlich gab Doherty rund 21.000 Dollar für medizinische Kosten aus, während ihr Einkommen hauptsächlich aus früheren Tätigkeiten stammte. Sie forderte Unterhaltszahlungen von Iswarienko, der diese jedoch verweigerte.

Einen Tag vor ihrem Tod unterschrieb Doherty schließlich die Scheidungspapiere. Der Großteil ihres Vermögens geht nun an ihre Familie – ihre Mutter Rosa und ihren Bruder Sean sowie dessen sechs Kinder.