In den 1990er-Jahren war „Beverly Hills, 90210“ nicht nur eine TV-Serie, sondern ein kulturelles Phänomen, das eine ganze Generation prägte. Viele der Schauspieler wurden durch ihre Rollen in der Serie zu Stars. Aber konnten sie sich dauerhaft in Hollywood durchsetzen oder war ihr Ruhm nur von kurzer Dauer?

Handlung

Die amerikanische Fernsehserie drehte sich um das Leben einer Gruppe von Jugendlichen aus dem wohlhabenden Beverly Hills, Kalifornien. Die Serie konzentriert sich auf die Zwillinge Brandon und Brenda Walsh, die aus dem Mittleren Westen in den Nobelort ziehen. Dort finden sie viele neue Freunde. Im Rahmen der Serie werden Themen wie Liebe, Verrat, Drogenmissbrauch und Identitätssuche dargestellt.

Das machen die Stars heute

Als der charismatische Brandon Walsh war Jason Priestley (54) eine der Schlüsselfiguren von „Beverly Hills, 90210“. Nach dem Ende der Serie blieb Priestley dem Fernsehen treu, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Er führte bei mehreren TV-Shows Regie und spielte in Serien wie „Call Me Fitz“ und „Private Eyes“ mit. Neben seiner Schauspielkarriere hat Priestley auch eine Leidenschaft für Autorennen, was ihm jedoch 2002 fast zum Verhängnis wurde, als er in einen schweren Unfall verwickelt wurde.

Jason Priestley (54) © AFP / Henrik Montgomery

Priestley ist seit 2005 mit seiner Frau Naomi Lowde verheiratet, die beiden haben eine Tochter (* 2007) und einen Sohn (* 2009). Auf Instagram teilt Priestley regelmäßig private Momente, wie hier mit seiner Tochter.

Shannen Doherty, bekannt für ihre Rolle als temperamentvolle Brenda Walsh, machte nach ihrem Ausstieg aus der Serie mit persönlichen Schicksalsschlägen Schlagzeilen. Sie kehrte jedoch mit Rollen in „Charmed – Zauberhafte Hexen“ und „North Shore“ ins Fernsehen zurück. In den vergangenen Monaten sprach Doherty im Rahmen ihres Podcasts öffentlich über ihren Kampf gegen den Krebs. Doherty ist unheilbar an Brustkrebs erkrankt und am 14. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren verstorben.

Shannen Doherty († 2024) © IMAGO / Faye Sadou Via Www.imago-images.de

Als Dylan McKay stahl Luke Perry vielen Fans ihr Herz. Nach „Beverly Hills, 90210“ hatte Perry eine erfolgreiche Karriere mit Rollen in Filmen und Fernsehserien, darunter „Riverdale“, wo er eine neue Generation von Fans begeisterte. Tragischerweise verstarb Perry im März 2019 nach einem schweren Schlaganfall im Alter von 52 Jahren. Perry war von 1993 bis 2003 mit dem Model Rachel Sharp verheiratet. Er hinterließ einen Sohn (* 1997), und eine Tochter (* 2000).

Luke Perry († 2019) © AP / Chris Pizzello

Jennie Garth (52), die Kelly Taylor spielte, blieb auch nach dem Ende der Serie ein bekanntes Gesicht im Fernsehen. Sie hatte eine Rolle in der Sitcom „What I Like About You“ und trat in der „90210“-Spin-off-Serie auf. Abseits der Kamera engagiert sich Garth für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und setzt sich für Tierrechte ein. Garth war von 2001 bis 2014 mit dem Schauspieler Peter Facinelli verheiratet. Aus dieser Ehe stammen ihre drei Töchter (*1997, 2002 und 2006). Seit 2015 ist sie die Frau von Produzent Dave Abrams.

Jennie Garth (51) © AP / Phil Mccarten

Auf Instagram teilt Garth Bilder aus ihrem Leben mit ihren Followern.

Als Donna Martin wurde Tori Spelling (51) in „Beverly Hills, 90210“ berühmt. Später machte sie sich auch als Reality-TV-Star einen Namen und gab Einblicke in ihr Privatleben in Shows wie „Tori & Dean: Inn Love“. Zudem ist Spelling eine erfolgreiche Autorin und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Nachdem sie 2005 den Schauspieler Dean McDermott am Set zum Film „Mind over Murder“ kennenlernte, heiratete das Paar im Jahr 2006. Sie haben fünf Kinder, davon drei Söhne (* 2007, 2012 und 2017) und zwei Töchter (* 2008 und 2011)

Tori Spelling (50) © AP / Richard Shotwell

Brian Austin Green (51), bekannt für seine Rolle als David Silver, mimte in der Show den liebenswerten Außenseiter. Nach „Beverly Hills 90210“ spielte Green in verschiedenen TV-Serien und Filmen mit, darunter „Terminator: The Sarah Connor Chronicles“ und „Desperate Housewives“.

Green und die Schauspielerin Vanessa Marcil, die sich am Set zu „Beverly Hills 90210“ kennenlernten, waren von 2001 bis 2003. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn (* 2002). Von 2010 bis 2020 machte Green Schlagzeilen mit seiner On-off-Beziehung zur Schauspielerin Megan Fox, die er 2010 heiratete. Fox und Green haben zwei Söhne (* 2012 und 2014). 2023 heiratete Green die Tänzerin Sharna Burgess, mit der er ebenfalls einen Sohn (* 2022) hat.

Show wie keine Zweite

Die Stars von „Beverly Hills, 90210“ waren auch nach dem Ende der Serie ein Teil der Unterhaltungsindustrie. Während einige weiterhin im Rampenlicht stehen, haben andere neue Karrierewege eingeschlagen.