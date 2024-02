Als „Dawson‘s Creek“ Ende der 1990er Jahre sein Debüt feierte, prägte es eine ganze Generation mit seinen Charakteren und deren komplexen Beziehungen. Unter ihnen Jen Lindley, verkörpert von Michelle Williams, deren Reise von der rebellischen Jugendlichen zur tiefgründigen jungen Frau das Publikum faszinierte. Doch während die idyllische Kulisse der fiktiven Kleinstadt Capeside, in der Nähe von Boston, und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens so manchen noch in Erinnerung geblieben sind, fragen sich viele: Wo stehen die Stars der Serie heute?

Die Handlung

Die Serie folgt einer Gruppe von Freunden, die mit den Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens umgehen müssen.. „Dawson‘s Creek“ wurde für seine Darstellung von Themen wie erster Liebe, Tod, Coming-out, Homophobie, sozialen Klassenunterschieden, psychischer Gesundheit und Scheidung gelobt. Die komplexe Beziehungsdynamik zwischen den Hauptfiguren, insbesondere das Liebesdreieck zwischen Dawson, Joey und Pacey, bildete den Kern der Serie und sorgte für anhaltende Spannung und Drama​​.

Das machen die Stars heute

James Van Der Beek (46), der die Hauptrolle Dawson Leery spielt, hat nach dem Ende der Serie in verschiedenen Projekten mitgewirkt. Er spielte unter anderem in der Serie „CSI: Cyber“ und hatte eine Rolle in der britischen Comedy-Serie „Carters Get Rich“. Außerdem kreierte, schrieb und produzierte er die Serie „What Would Diplo Do?“, in der er den DJ Diplo darstellte. Zuletzt war er in der Horrorkomödie „Bad Hair“ zu sehen und nahm an der 28. Staffel von „Dancing with the Stars“ teil​​.

James Van der Beek © AP / Peter Kramer

Katie Holmes (45), die Dawsons beste Freundin Joey spielt, hat sich nach „Dawson‘s Creek“ als vielseitige Schauspielerin und Regisseurin etabliert. Große Bekanntheit erlangte sie auch durch ihre Ehe mit Hollywoodstar Tom Cruise, mit dem sie eine Tochter hat. Zuletzt führte sie Regie und spielte in dem Film „Rare Objects“, der 2023 veröffentlicht wurde, mit.

Katie Holmes © AP / Britta Pedersen

Joshua Jackson (45), der Dawsons besten Freund Pacey spielt, hat sich nachdem Ende der Serie in verschiedenen Rollen etabliert, darunter die Hauptrolle in der Sci-Fi-Serie „Fringe“ und in „The Affair“. Zuletzt spielte er in der Serie „Fatal Attraction“ mit.

Joshua Jackson © AP / Chris Pizzello

Michelle Williams (43), spielt eine der Hauptfiguren der Serie und zieht zu Beginn von New York City in die fiktive Stadt Capeside, um bei ihren Großeltern zu leben. Williams hat sich seit ihren Tagen bei „Dawson‘s Creek“ zu einer renommierten Schauspielerin entwickelt. Sie ist bekannt für ihre Rollen in Independent-Dramen und ihre Fähigkeit, Charaktere in emotionalen Ausnahmesituationen zu spielen. Sie hat für ihre Leistungen in Filmen wie „My Week with Marilyn“ und der Miniserie „Fosse/Verdon“ zwei Golden Globes gewonnen und wurde für ihre Rolle im teils autobiografischen Drama „The Fabelmans“ von Steven Spielberg gelobt.

Michelle Williams © AP / Charles Sykes

„Dawson‘s Creek“ bleibt in der Popkultur als eine Serie in Erinnerung, die mutig Themen ansprach, die damals in Teenie-Dramen selten behandelt wurden. Sie trug zudem dazu bei, den Weg für nachfolgende Generationen von Jugendserien zu ebnen.