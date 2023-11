Schauspielerin Shannen Doherty (52) hat schwierige Jahre hinter sich. Sie musste drei gescheiterte Ehen und zwei schwere Krebserkrankungen verarbeiten. Doherty, die mit Serien wie „Beverly Hills, 90210“ und „Charmed – Zauberhafte Hexen“ berühmt wurde, hat im April 2023 die Scheidung von ihrem dritten Ehemann Kurt Iswarienko eingereicht. Zudem kämpft sie seit Anfang 2020 wieder gegen den Krebs.

Schwere Erkrankung

Sie beschloss offen damit umzugehen und postet daher regelmäßige Updates zu ihrem Gesundheitszustand. Ende September 2020 gab sie in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin „Elle“ bekannt, dass die Krankheit weiter fortgeschritten und unheilbar sei.

Nun geht die 52-Jährige einen Schritt weiter, sie kündigt ihren eigenen Podcast „Let‘s Be Clear“ an. Ab dem 6. Dezember will die Schauspielerin dort wöchentlich private Einblicke in ihr Leben geben. „Sie wird alles von ihren TV- und Filmprojekten über ihren Kampf gegen fortgeschrittenen Krebs (Stadium IV) behandeln. Sie wird ihre persönlichen Geschichten teilen, wie sie die Tiefpunkte bewältigt, während sie die Höhepunkte feiert, sowie ihre Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Wie Shannen sagt, spielt es keine Rolle, wie oft man fällt, sondern wie man wieder aufsteht“, ist in der Podcast-Ankündigung zu lesen.

Persönliche Einblicke in Leben, Liebe und Krankheit

Doherty will im Rahmen des Projektes erstmals ihre Sicht der Dinge schildern: „Meine Geschichte wurde von so vielen anderen Leuten erzählt, nur nicht von mir. Es ist Zeit, endlich Klartext zu reden. Neben der Ehe, Scheidungen und Freundschaft werde ich auch viel über meine Krebserkrankung sprechen und wie sie meine Beziehung zu festen Freunden, Ehemännern, meiner Mutter und Freunden verändert hat“, erzählt sie in einer kurzen Aufnahme.

Mit ihrem Podcast möchte sie auch anderen Erkrankten Mut machen und ihre Erfahrungen teilen. Die Schauspielerin hofft, sie kann dadurch zur Wissensplattform für Krebspatienten und ihre engen Angehörigen werden. Aufgrund dessen sollen auch Ärzte in den kommenden Folgen zu Gast sein.