Im Juni letzten Jahres kam das erste gemeinsame Kind, Sohn Rome Aston, von Michael Wendler (52) und Laura Müller (23) auf die Welt. Dies verkündete das Ehepaar damals voller Stolz und Elternglück via Instagram. Um die Privatsphäre des Sprösslings zu schützen, haben sie sich dazu entschieden, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ein Jahr nach der Geburt folgt nun erneut eine freudige Verkündung via Social Media.

Bald zu viert

Wie Michael Wendler auf „X“ bekannt gab, freuen sich der 52-Jährige und seine Laura auf ihr zweites Baby. Am Foto sind die beiden - mit einem lächelnden Gesicht und einem Teddybär in den Händen - zu sehen. Das exakt gleiche Foto mit derselben Bildunterschrift postete auch die 23-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Mit den Worten „Du wirst schon jetzt unendlich geliebt...“, verkündetet das Paar die frohe Botschaft. Wann es so weit ist, verraten die Eltern nicht. Auch lässt sich ein Blick auf Müllers Babybauch nicht erhaschen, er wird vom Teddybär gekonnt verdeckt.

Hochzeit in den USA

Seit Oktober 2018 sind Wendler und Müller ein Paar, machten ihre Beziehung aber erst ein paar Monate später offiziell. Ein Jahr darauf verlobten sie sich und heirateten im Juni 2020 vor dem Standesamt in Florida. In späterer Folge war eine große TV-Hochzeit geplant, die aber aufgrund der Verbreitung von Verschwörungstheorien durch Wendler während der Corona-Pandemie abgesagt wurde.