Es gibt wieder freudigen Nachrichten aus Hollywood: Wie „TMZ“ berichtet, ist Schauspielerin Vanessa Hudgens (35) ist erstmals Mama geworden. Der „High School Musical“-Star wurde am 3. Juli beim Verlassen eines Krankenhauses in Santa Monica mit einem Neugeborenen gesehen. Ein besonderer Tag, denn auch ihr Ehemann, Baseballstar Cole Tucker, feierte an diesem Tag seinen 28. Geburtstag.

Besonderer Geburtstag

Hudgens postete anlässlich des Ehrentags ihres Mannes einige gemeinsame Fotos, dazu schrieb sie: „Happy Birthday an meinen himmlischen @cotuck. Du machst die Welt zu einem besseren Ort, indem du einfach da bist“.

Die beiden sind seit Ende 2020 offiziell ein Paar und gaben sich im Dezember 2023 in Tulum, Mexiko das Ja-Wort. Einige Monate später zeigte sich die Schauspielerin und Sängerin erstmals mit Babybauch am Roten Teppich der Oscar-Verleihung.

„High School Musical“-Familie vergrößert sich

Auch „High School Musical“-Kollegin Ashley Tisdale (38) ist wieder schwanger, die Schauspielerin und ihr Ehemann, der Musiker Christopher French (42), erwarten ihr zweites Kind. Sie zeigte sich in den vergangenen Wochen mehrmals mit Ex-Co-Star und Freundin Vanessa Hudgens.