Die Gerüchteküche brodelt! Aktuelle Fotos in der britischen Zeitung „The Sun“ zeigen Lady Gaga (38) bei einem Probedinner anlässlich der Hochzeit ihrer Schwester Natali in einem engen, schwarzen Minikleid. Die Aufmerksamkeit lag an diesem Tag jedoch nicht auf der künftigen Braut, sondern auf der 38-Jährigen: Unter ihrem Kleid ist eine deutliche Wölbung zu sehen. Die Sängerin und Schauspielerin, die bürgerlich Stefani Germanotta heißt, ist seit 2020 mit dem Tech-Ceo Michael Polansky (46) liiert.

Lady Gaga im Babyglück?

Am Tag darauf, bei der eigentlichen Hochzeit, wurde der „Pokerface“-Star mit einem eindrucksvollen Ring am Finger gesichtet, was auf eine Verlobung hindeuten könnte. Schon im März 2021 äußerte die Sängerin den Wunsch, mit Polansky eine Familie zu gründen. „Sie hat ihren Freunden gesagt, dass sie ein paar Projekte abschließen und sich dann darauf konzentrieren möchte, sesshaft zu werden“, so eine Quelle zu „Entertainment Tonight“. „Gaga möchte eines Tages Kinder haben und sieht eine Zukunft mit Michael.“

Eine gemeinsame Zukunft

Die Zeitschrift „InStyle“ berichtete, dass Lady Gaga „sehr aufgeregt“ sei, einmal Kinder zu haben: „Wir können einen Menschen in uns tragen und ihn wachsen lassen. Dann kommt er heraus, und es ist unsere Aufgabe, ihn am Leben zu erhalten.“

Die US-Sängerin wird voraussichtlich im Oktober in der Fortsetzung der düsteren „Joker“-Verfilmung von 2019 an der Seite von Joaquin Phoenix („Her“) auf den heimischen Leinwänden zu sehen sein. Im April wurde ein erster Trailer des Films in Las Vegas vorgestellt. Die 38-Jährige bewies bereits einige Male ihr Talent als Schauspielerin, sie begeisterte mit Rollen in „American Horror Story“, „House of Gucci“ oder „A Star is Born“.